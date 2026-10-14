Recluso asesinado en el exComcar en enfrentamiento vinculado a facciones criminales brasileñas

El otro privado de libertad sufrió heridas en la mano y en un glúteo y se encuentra fuera de peligro.

Según consignó Subrayado, el presunto agresor explicó que el fallecido tenía problemas con él y cuando salieron a hacer tareas lo estaba esperando, lo amenazó con que lo iba a matar y ambos comenzaron a apuñalarse. El matador dijo que le propinó tres puñaladas.

Homicida es miembro de organización criminal Os Manos

Indicó además, que los problemas empezaron cuando el recluso asesinado quiso llevar a su celda a otro que pertenece a la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), y que él pertenece a Os Manos, otra organización brasileña con presencia en la frontera con Uruguay, particularmente en Artigas y Rivera.

El presunto homicida solicitó ser trasladado a un centro penitenciario en el interior del país porque si sigue recluido en el exComcar lo matarán por venganza, aseveró.