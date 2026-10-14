Un joven de 25 años (uruguayo) privado de libertad fue asesinado a puñaladas por otro convicto (de nacionalidad brasileña) tras una pelea en el Módulo 6 de la Unidad N° 4 Santiago Vázquez (exComcar), episodio que ocurrió sobre las 8 de la mañana del martes 13 cuando se realizaban controles y al finalizar, los dos presos empezaron a pelearse.
PCC vs Os Manos
Recluso asesinado en el exComcar en enfrentamiento vinculado a facciones criminales brasileñas
La Fiscalía investiga el homicidio de un recluso en el exComcar, tras una riña con cortes carcelarios que tuvo con un integrante de la organización Os Manos.