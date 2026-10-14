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Sociedad ExComcar | puñaladas | recluso

PCC vs Os Manos

Recluso asesinado en el exComcar en enfrentamiento vinculado a facciones criminales brasileñas

La Fiscalía investiga el homicidio de un recluso en el exComcar, tras una riña con cortes carcelarios que tuvo con un integrante de la organización Os Manos.

Privado de libertad fue asesinado a puñaladas en el exComcar.

Privado de libertad fue asesinado a puñaladas en el exComcar.

  Mauricio Zina / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Un joven de 25 años (uruguayo) privado de libertad fue asesinado a puñaladas por otro convicto (de nacionalidad brasileña) tras una pelea en el Módulo 6 de la Unidad N° 4 Santiago Vázquez (exComcar), episodio que ocurrió sobre las 8 de la mañana del martes 13 cuando se realizaban controles y al finalizar, los dos presos empezaron a pelearse.

Durante la investigación primaria del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), los funcionarios encontraron cortes carcelarios en las celdas y celulares que fueron incautados. El caso fue derivado a la Fiscalía de Homicidios de 1° Turno, a cargo de Sabrina Flores.

Crónica de un nuevo homicidio en el exComcar

Si bien, un funcionario policial y un grupo de reclusos intervinieron para separarlos, tras ser llevados ambos al sector de enfermería de la cárcel, el de 25 años -que estaba preso por 11 delitos de rapiña- llegó sin vida por las puñaladas recibidas en el tórax.

El otro privado de libertad sufrió heridas en la mano y en un glúteo y se encuentra fuera de peligro.

Según consignó Subrayado, el presunto agresor explicó que el fallecido tenía problemas con él y cuando salieron a hacer tareas lo estaba esperando, lo amenazó con que lo iba a matar y ambos comenzaron a apuñalarse. El matador dijo que le propinó tres puñaladas.

Homicida es miembro de organización criminal Os Manos

Indicó además, que los problemas empezaron cuando el recluso asesinado quiso llevar a su celda a otro que pertenece a la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), y que él pertenece a Os Manos, otra organización brasileña con presencia en la frontera con Uruguay, particularmente en Artigas y Rivera.

El presunto homicida solicitó ser trasladado a un centro penitenciario en el interior del país porque si sigue recluido en el exComcar lo matarán por venganza, aseveró.

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