Robaron motos de un depósito judicial mediante un boquete

Sobre la madrugada de este lunes, un grupo de delincuentes hicieron un boquete en un depósito judicial ubicado en las inmediaciones de Camino al Paso del Andaluz y Avenida de las Instrucciones, en Manga, y robaron varias motos incautadas por la Policía. Una de ellas fue recuperada en un descampado cercano.
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El lugar donde ocurrió este episodio queda a pocos metros de la base de la Zona Operacional III de la Policía de Montevideo.
Los delincuentes hicieron el boquete en un muro de bloques. Según consignó Subrayado, fue un vecino del lugar quien observó la situación, alrededor de las 3 de la mañana, y llamó a la Policía.
Por el momento, se desconoce cuántos ladrones fueron y cuántas motos se llevaron. La Policía trabajó hasta el mediodía de este lunes, en la zona lindera al depósito judicial desde dónde los boquete que delincuentes hicieron para robar motos.
Se perició el predio en busca de indicios que permitan identificar a los responsables, mientras que el área de Investigaciones analiza distintas cámaras de seguridad de la zona.
En el descampado, entre pastizales, se halló una moto que será periciada por la Policía Científica en busca de huellas dactilares.