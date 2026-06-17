¿Quién es el boquetero uruguayo atrapado en Argentina que planificó robo millonario a bancos?

En un megaoperativo coordinado por el Ministerio de Seguridad argentino, la Policía Federal y la Policía Bonaerense, las autoridades lograron frustrar el asalto simultáneo a dos sucursales bancarias y desarticular una peligrosa organización criminal interprovincial. Entre los 12 detenidos se encuentra el uruguayo Wilmar Antonio Pedraja, de 63 años, alias el "maestro boquetero", un histórico delincuente con un extenso prontuario en ambas orillas del Río de la Plata.
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La investigación criminal comenzó en el mes de mayo a raíz de una denuncia anónima que alertó a las fuerzas de seguridad sobre un sofisticado plan. La banda no solo pretendía vaciar las cajas de efectivo de las sucursales, sino que su objetivo principal era acceder a las bóvedas blindadas para sustraer lingotes de oro y el contenido de las cajas de seguridad.
Los golpes estaban planificados contra la sucursal del Banco Nación en la localidad de Morón y el Banco Provincia en Baradero. La estrategia de la organización consistía en el minucioso desarrollo de boquetes subterráneos y túneles desde propiedades linderas previamente seleccionadas, incluyendo una zapatería, una cochera, una ferretería y una vivienda particular.
Un cerebro uruguayo y un líder expolicía
Wilmar Antonio Pedraja, señalado como el especialista en perforaciones de la banda, cuenta con antecedentes que marcaron la crónica policial de Uruguay: fue pieza clave en el célebre robo al banco Pan de Azúcar en 1992, se fugó de la cárcel de Santiago Vázquez en 1996 y en 2016 fue identificado tras construir un túnel para robar el Banco República (BROU) en el barrio de Colón. Además, arrastra investigaciones en Montevideo, San José, Canelones, Flores, Lavalleja y Maldonado, y ya había purgado prisión en la localidad argentina de Junín por delitos similares.
De acuerdo con las fuentes de la investigación, la organización estaba presuntamente liderada por Carlos Daniel Maidana (59 años), un expolicía federal exonerado en 1995 con un profuso historial delictivo por extorsión, robo calificado y privación de libertad. Junto a él operaba su mano de derecha, Pablo Adrián Yun (48 años), y un ingeniero informático que actuaba como "hacker", cuya función clave era vulnerar los complejos sistemas de seguridad antisísmicos de las entidades bancarias.
Logística e incautaciones
Si bien la inteligencia policial determinó que la banda aprovechó el fin de semana largo del 25 de mayo para realizar tareas de reconocimiento y logística, el golpe definitivo fue neutralizado el pasado fin de semana por agentes de fuerzas especiales.
El operativo concluyó con el siguiente saldo de incautaciones:
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12 personas detenidas con antecedentes penales y alta experiencia criminal.
3 vehículos incautados (algunos robados y con matrículas adulteradas pertenecientes al líder de la banda).
2 pistolas calibre 9 milímetros.
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Herramientas de alta potencia de uso profesional para demoliciones y perforaciones de bóvedas.
Todos los detenidos y el material secuestrado han quedado a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, bajo la tutela del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y la Fiscalía Federal de Morón, dirigida por el fiscal Sebastián Bassi.