¿Quién es el boquetero uruguayo atrapado en Argentina que planificó robo millonario a bancos?

Un cerebro uruguayo y un líder expolicía

Wilmar Antonio Pedraja, señalado como el especialista en perforaciones de la banda, cuenta con antecedentes que marcaron la crónica policial de Uruguay: fue pieza clave en el célebre robo al banco Pan de Azúcar en 1992, se fugó de la cárcel de Santiago Vázquez en 1996 y en 2016 fue identificado tras construir un túnel para robar el Banco República (BROU) en el barrio de Colón. Además, arrastra investigaciones en Montevideo, San José, Canelones, Flores, Lavalleja y Maldonado, y ya había purgado prisión en la localidad argentina de Junín por delitos similares.

De acuerdo con las fuentes de la investigación, la organización estaba presuntamente liderada por Carlos Daniel Maidana (59 años), un expolicía federal exonerado en 1995 con un profuso historial delictivo por extorsión, robo calificado y privación de libertad. Junto a él operaba su mano de derecha, Pablo Adrián Yun (48 años), y un ingeniero informático que actuaba como "hacker", cuya función clave era vulnerar los complejos sistemas de seguridad antisísmicos de las entidades bancarias.

Logística e incautaciones

Si bien la inteligencia policial determinó que la banda aprovechó el fin de semana largo del 25 de mayo para realizar tareas de reconocimiento y logística, el golpe definitivo fue neutralizado el pasado fin de semana por agentes de fuerzas especiales.

El operativo concluyó con el siguiente saldo de incautaciones:

12 personas detenidas con antecedentes penales y alta experiencia criminal.

3 vehículos incautados (algunos robados y con matrículas adulteradas pertenecientes al líder de la banda).

2 pistolas calibre 9 milímetros.

Herramientas de alta potencia de uso profesional para demoliciones y perforaciones de bóvedas.

Todos los detenidos y el material secuestrado han quedado a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, bajo la tutela del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y la Fiscalía Federal de Morón, dirigida por el fiscal Sebastián Bassi.