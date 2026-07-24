La Junta Departamental de Montevideo aprobó la semana pasada una iniciativa que la comuna capitalina había presentado a fines de 2025 y que endurece las condiciones para retirar las motos que son incautadas por participar en picadas clandestinas en distintos puntos de la ciudad.
Más duros con las picadas
Motos incautadas en picadas ya no podrán ser retiradas hasta pagar todas las multas
La Junta Departamental de Montevideo aprobó una iniciativa que endurece las condiciones para recuperar motos incautadas por participar en picadas clandestinas.