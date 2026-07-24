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Política motos | Picadas | multas

Más duros con las picadas

Motos incautadas en picadas ya no podrán ser retiradas hasta pagar todas las multas

La Junta Departamental de Montevideo aprobó una iniciativa que endurece las condiciones para recuperar motos incautadas por participar en picadas clandestinas.

Motos incautadas en picadas de Parque Rodó.

Motos incautadas en picadas de Parque Rodó.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Junta Departamental de Montevideo aprobó la semana pasada una iniciativa que la comuna capitalina había presentado a fines de 2025 y que endurece las condiciones para retirar las motos que son incautadas por participar en picadas clandestinas en distintos puntos de la ciudad.

El anuncio fue realizado este viernes 24 de julio después del ataque a balazos ocurrido en las canteras del Parque Rodó, donde un niño de 12 años fue asesinado y cinco personas resultaron heridas cuando un motociclista pasó por el lugar y abrió fuego.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, explicó que hasta ahora los vehículos podían ser retirados pocos días después de la incautación mediante la firma de un convenio de pago.

Con el nuevo régimen, "no se podrá retirar la moto hasta que no se pague por completo", indicó Bergara.

Ahora, las motos no podrán ser recuperados hasta que transcurra un plazo mínimo de 90 días y se hayan pagado todas las multas correspondientes.

"Hoy se retira muchísimo antes, sin haber pagado todas las multas correspondientes. A los pocos días podría ir la persona a la que se le incautó la moto y, al hacer un convenio de pago, ya podía retirarla. A veces el convenio no se terminaba de pagar y la moto ya estaba en la calle", señaló.

Bergara sostuvo que la medida apunta a desalentar las picadas clandestinas y destacó el trabajo conjunto con Policía y Prefectura. "Esos son elementos que apuntan a disuadir la realización de picadas. Por supuesto que trabajamos codo a codo con la Policía y la Prefectura en la parte vinculada a la seguridad", afirmó el intendente de Montevideo.

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