Motos incautadas en picadas ya no podrán ser retiradas hasta pagar todas las multas

Con el nuevo régimen, "no se podrá retirar la moto hasta que no se pague por completo", indicó Bergara.

Ahora, las motos no podrán ser recuperados hasta que transcurra un plazo mínimo de 90 días y se hayan pagado todas las multas correspondientes.

"Hoy se retira muchísimo antes, sin haber pagado todas las multas correspondientes. A los pocos días podría ir la persona a la que se le incautó la moto y, al hacer un convenio de pago, ya podía retirarla. A veces el convenio no se terminaba de pagar y la moto ya estaba en la calle", señaló.

Bergara sostuvo que la medida apunta a desalentar las picadas clandestinas y destacó el trabajo conjunto con Policía y Prefectura. "Esos son elementos que apuntan a disuadir la realización de picadas. Por supuesto que trabajamos codo a codo con la Policía y la Prefectura en la parte vinculada a la seguridad", afirmó el intendente de Montevideo.