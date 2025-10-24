Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Tribunal de Apelaciones | Barrios | Eduardo Mondello

derechos humanos

Tribunal de Apelaciones ratificó condena del torturador Dardo Barrios

El Tribunal de Apelaciones de 1er Turno ratificó el procesamiento del mayor (r) Dardo Barrios solicitado por el fiscal Ricardo Perciballe y dictado por la jueza Isaura Tórtora en marzo de este año.

Tribunal de Apelaciones ratificó condena del torturador Dardo Barrios

Tribunal de Apelaciones ratificó condena del torturador Dardo Barrios

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Carlos Peláez

El Tribunal de Apelaciones de 1er Turno ratificó el procesamiento del mayor (r) Dardo Barrios solicitado por el fiscal Ricardo Perciballe y dictado por la jueza Isaura Tórtora en marzo de este año. Barrios fue acusado de ser uno de los que mediante torturas asesinó a Eduardo Mondello, fotógrafo y militante del MLN, en marzo de 1976 en instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate Nro. 4 de Laguna del Sauce.

El 6 de marzo de 1976 Mondello fue detenido en su domicilio de Piriápolis por efectivos del OCOA 4 y trasladado al batallón. Murió el 9 de marzo después de haber sido sometido a horrendas torturas.

Los daños en sus órganos y las lesiones visibles fueron certificados por el médico forense Moisés Salgado, quien años después entregó a la Comisión Departamental de Derechos Humanos una copia del análisis del cuerpo y del certificado de defunción.

Los antecedentes de Barrios

Dardo Barrios, conocido como “El Zorro”, está acusado de haber torturado a decenas de personas detenidas en esa unidad militar, entre ellas el exedil Horacio Gelós Bonilla, que aún permanece como desaparecido.

Cuando se hicieron las primeras denuncias se fugó hacia Paraguay, donde residió muchos años. El fiscal Perciballe solicitó su captura internacional, Interpol lo ubicó y trasladó a Maldonado, donde fue procesado a principios del 2022.

En democracia, el entonces intendente Domingo Burgueño lo nombró como jerarca de una repartición de la Dirección de Deportes. Otro jerarca de ese mismo gobierno fue el médico militar José Luis Braga, recientemente condenado por su participación en el asesinato de Mondello.

Tal vez no por casualidad, el abogado Jorge Napoleone (herrerismo), defensor de ambos condenados, era el secretario general de la Intendencia en el mismo período.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar