El Tribunal de Apelaciones de 1er Turno ratificó el procesamiento del mayor (r) Dardo Barrios solicitado por el fiscal Ricardo Perciballe y dictado por la jueza Isaura Tórtora en marzo de este año. Barrios fue acusado de ser uno de los que mediante torturas asesinó a Eduardo Mondello, fotógrafo y militante del MLN, en marzo de 1976 en instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate Nro. 4 de Laguna del Sauce.
derechos humanos
Tribunal de Apelaciones ratificó condena del torturador Dardo Barrios
