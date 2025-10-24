Tribunal de Apelaciones ratificó condena del torturador Dardo Barrios

Los antecedentes de Barrios

Dardo Barrios, conocido como “El Zorro”, está acusado de haber torturado a decenas de personas detenidas en esa unidad militar, entre ellas el exedil Horacio Gelós Bonilla, que aún permanece como desaparecido.

Cuando se hicieron las primeras denuncias se fugó hacia Paraguay, donde residió muchos años. El fiscal Perciballe solicitó su captura internacional, Interpol lo ubicó y trasladó a Maldonado, donde fue procesado a principios del 2022.

En democracia, el entonces intendente Domingo Burgueño lo nombró como jerarca de una repartición de la Dirección de Deportes. Otro jerarca de ese mismo gobierno fue el médico militar José Luis Braga, recientemente condenado por su participación en el asesinato de Mondello.

Tal vez no por casualidad, el abogado Jorge Napoleone (herrerismo), defensor de ambos condenados, era el secretario general de la Intendencia en el mismo período.