Uruguay será sede de la próxima Reunión Regional sobre Población y Desarrollo

El evento reúnen a ministros, viceministros y altas autoridades de los diferentes gobiernos, así como representantes de organismos internacionales, la academia, y la sociedad civil. Durante la reunión, se discuten los avances en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el acuerdo intergubernamental más relevante de América Latina y el Caribe en este ámbito.

Los desafíos que enfrenta el continente en materia de población y desarrollo son muchos y de alta complejidad. Temas como la desigualdad de género, el envejecimiento de la población, la migración, el acceso a servicios de salud y educación, y el cambio climático están en el centro de las discusiones. La próxima reunión en Uruguay no solo buscará evaluar los progresos realizados, sino también establecer un plan de acción que permita a los países avanzar hacia una integración más inclusiva y sustentable.

Este anuncio puede ser visto como el reconocimiento a la trayectoria de Uruguay en promover políticas de bienestar social y desarrollo sostenible, y representa una oportunidad clave para avanzar en los compromisos adquiridos a nivel regional. Pero a la vez, puede verse como una gran oportunidad para nuestro país considerando las realidades que se enfrentan en aspectos poblacionales tanto en relación a la baja en la cantidad de población que dan las proyecciones, como el envejecimiento, entre otros. Será una oportunidad para recibir a muchos de los principales expertos a abordar importantes debates en la materia que tiene nuestra región.

https://www.opp.gub.uy/es/noticias/uruguay-sera-sede-de-la-proxima-reunion-regional-sobre-poblacion-y-desarrollo