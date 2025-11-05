Hacete socio para acceder a este contenido

encuentro

Uruguay será sede de la próxima Reunión Regional sobre Población y Desarrollo

La Reunión Regional sobre Población y Desarrollo es un evento muy relevante que se lleva a cabo anualmente desde 2013, en el marco de la Cepal.

Cepal se reunirá en Montevideo.

En una reciente sesión de su Mesa Directiva, celebrada el 30 de octubre en Santiago de Chile, se anunció que Uruguay será la sede de la próxima Reunión Regional sobre Población y Desarrollo. En esta instancia, que contó con la participación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, también se eligió una nueva Mesa Directiva para el periodo venidero.

La Reunión Regional sobre Población y Desarrollo es un evento muy relevante que se lleva a cabo anualmente desde 2013, en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este encuentro tiene como objetivo principal promover el diálogo entre los países latinoamericanos sobre las políticas y estrategias necesarias para abordar los desafíos en materia de población y desarrollo en la región.

En 2012, mediante de la resolución 670(XXXIV) de la CEPAL se decidió que el Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo pasase a denominarse Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Este evento tiene por objetivo es dar seguimiento a los temas relacionados con población y desarrollo, migración internacional, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes y envejecimiento.

El evento reúnen a ministros, viceministros y altas autoridades de los diferentes gobiernos, así como representantes de organismos internacionales, la academia, y la sociedad civil. Durante la reunión, se discuten los avances en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el acuerdo intergubernamental más relevante de América Latina y el Caribe en este ámbito.

Los desafíos que enfrenta el continente en materia de población y desarrollo son muchos y de alta complejidad. Temas como la desigualdad de género, el envejecimiento de la población, la migración, el acceso a servicios de salud y educación, y el cambio climático están en el centro de las discusiones. La próxima reunión en Uruguay no solo buscará evaluar los progresos realizados, sino también establecer un plan de acción que permita a los países avanzar hacia una integración más inclusiva y sustentable.

Este anuncio puede ser visto como el reconocimiento a la trayectoria de Uruguay en promover políticas de bienestar social y desarrollo sostenible, y representa una oportunidad clave para avanzar en los compromisos adquiridos a nivel regional. Pero a la vez, puede verse como una gran oportunidad para nuestro país considerando las realidades que se enfrentan en aspectos poblacionales tanto en relación a la baja en la cantidad de población que dan las proyecciones, como el envejecimiento, entre otros. Será una oportunidad para recibir a muchos de los principales expertos a abordar importantes debates en la materia que tiene nuestra región.

