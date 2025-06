Arrancó temprano: ¿Lacalle Pou lanzó su candidatura para 2029?

De algo no hay dudas: Lacalle Pou tiene la autoestima bien alta a pesar de la derrota electoral de los blancos. En la Convención del Partido Nacional, el único que no parecía haber perdido las elecciones en noviembre, era él. Desde que llegó se adueñó de la fiesta, se sacó todas las selfies que le pidieron y hasta algunas que no le pidieron, mostró siempre su mejor sonrisa y subió al escenario a marcarle la cancha a la dirigencia pidiendo explicaciones por el fracaso electoral.