El surrealista país imaginario del Gobierno

Estamos asistiendo –ya lo reconoció incluso un diario oficialista en base a datos gubernamentales aún no revelados– a que durante los cuatro años y medio que van desde marzo de 2020 hasta la semana pasada se reportaron 1.591 homicidios, contra 1.439 a la misma altura del período anterior. La diferencia es de 152 asesinatos. Los números son contundentes, aunque, por supuesto, son relativos, porque hay muertes dudosas en curso de investigación. A esta altura, y cuando aún restan más de cuatro meses para que culmine 2024, este quinquenio se encamina a marcar un récord histórico de asesinatos y eso no lo puede negar ningún jerarca, porque la información es inocultable. Incluso, a grandes rasgos y considerando el total de delitos, la actividad criminal en nuestro país no ha mejorado ni un ápice y, globalmente, se mantiene en una tasa muy similar a la del período 2015-2020.