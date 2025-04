TV Ciudad denunció un ciberataque a su sitio web: "No vamos a parar"

El mensaje dejado por el autor del ataque, que se identificó con el seudónimo gov.eth, ironizaba sobre la exposición pública de los dirigentes: "Un día estás en tu oficina con tu café con leche, y al otro aparecés desnudo en internet, con los ojos muertos y la piel mal renderizada".

Además de manifestar que "no van a parar", el texto contenía una advertencia hacia la Cámara de Comercio, a la que acusó de querer "oprimir a los uruguayos", sugiriendo que podría ser su próximo blanco. En una posdata, el atacante remató: "Cambiar contraseñas no borra las cagadas ya hechas".

Otros ataques

El hecho se suma a una serie de incidentes recientes vinculados a la ciberseguridad en instituciones públicas. Uno de estos golpes lo recibió la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia). Los atacantes se infiltraron en su sistema y publicaron información personal del presidente, Yamandú Orsi, en el sitio web del organismo. La página de Buquebus Turismo también fue intervenida con un mensaje incendiario contra el actual presidente: “Los políticos de Uruguay son una basura, Orsi corrupto”.

Además, hackearon la Dirección Nacional de Migración, donde los atacantes dejaron expuestos 14.877 formularios de solicitudes de visa, con datos personales de ciudadanos que confiaron en la seguridad de la institución.

El Ministerio de Desarrollo Social también fue embestido: más de 250 documentos internos fueron filtrados, dejando al descubierto información sensible. No se detuvo allí: hubo un ataque masivo contra la mismísima infraestructura digital del Gobierno. Durante horas, todas las páginas web con dominio “gub.uy” quedaron inaccesibles, afectando servicios esenciales y dejando en evidencia la vulnerabilidad del Estado ante estas nuevas amenazas.

La Universidad de la República no corrió mejor suerte: los ciberdelincuentes sustrajeron datos de más de 1.400 profesores y los pusieron a la venta en foros clandestinos. El último ataque fue a la Fiscalía, aunque desde el organismo informaron que no existió riesgo de información sensible. Todo esto sucedió en marzo.