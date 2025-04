El riesgo que tomó Apud al empezar a dirigir y el "romanticismo" caído con Danubio

Sus inicios como entrenador

Alejandro Apud reveló que sus primeros pasos al frente de un plantel de Primera División, comenzaron en Cerro algo que lo obligó a "arriesgarse". En ese momento era el ayudante técnico de Pablo Repetto en el elenco albiceleste, y al decidir aceptar una oferta de Defensor Sporting, el llamado del presidente cerrense le puso una división en su camino.

"Me llamó el presidente de Cerro para pedirme que me quedara y ahí me picó el bichito de entrenador", reveló y confesó que "competía contra Jorge Giordano" por lo que su confirmación debía esperar. Al mismo tiempo Repetto debía firmar contrato con el elenco violeta, por lo que Apud debió "jugársela" y apostar por su carrera independiente.

"Me la jugué y corrí el riesgo pero yo quería ser entrenador. Tomé la decisión de dirigir sólo y no me arrepiento", aseguró.

Su llegada a Danubio

"Cuando me eligieron para dirigir Danubio, no era sólo yo, había otros candidatos", y contó que al momento de conversar con la directiva del club, "uno hace su presentación y es importante tener un conocimiento del plantel y de la historia del club".

Apud sostuvo que Danubio "es mi club", en el que hizo formativas, pero que al tomar las riendas, "todo el romanticismo que tenía se me cayó y me tuve que adaptar a la realidad" que vivía y que era "ganar para salir del pozo".