Cuba invita a Uruguay: "Queremos que vuelvan a enamorarse del destino"

¿Cuál es el propósito de su visita a Uruguay?

El objetivo de esta visita es, precisamente, contactar a autoridades del Ministerio de Turismo, mantener encuentros con operadores turísticos y retomar toda la participación vinculada a la emisión de turistas uruguayos hacia Cuba. Y también, ¿por qué no?, pensar en un turismo de intercambio, para que cubanos puedan visitar Uruguay. Hoy, creo que tenemos muchas cosas en común entre ambos países.

Uruguay siempre fue un gran emisor de visitantes hacia Cuba. Muchas personas pueden pensar: “Uruguay es un país pequeño”. Pero no, no lo es. A pesar de tener tres millones y tantos de habitantes, es un país con una población con capacidad de viaje. En su momento, llegaban hasta 12.000 uruguayos al año para vacacionar en Cuba.

Eso es lo que queremos recuperar. Queremos volver a generar confianza en el destino Cuba. Es verdad que, tras la pandemia, quizás no tuvimos el mismo repunte o la misma velocidad de reactivación turística que otros países de la región caribeña, pero Cuba sigue siendo un destino hermoso. Y, sobre todo, sigue siendo un destino seguro.

Cuba es ese lugar que visitas y sabes que es distinto a los demás, porque allí interactúas con la gente. Conoces al pueblo, convivís con el cubano, con su cotidianeidad. Y eso te da experiencias que no encuentras en otro sitio.

Por eso nuestra campaña se llama Cuba Única. Porque sí, cada destino puede decir que es único, pero lo que nos hace verdaderamente únicos —además de la belleza, la cultura, la historia, la gente— es esa posibilidad de vivir la experiencia, de sentirla.

Y eso es lo que pretendemos: volver a interactuar, que las líneas aéreas que operan hacia Cuba, como Avianca, que recientemente volvió a volar a La Habana, ayuden a restablecer esa preferencia. Estoy seguro de que quienes nos visiten se van a sentir muy bien, y que vamos a recuperar el lugar que ustedes merecen para disfrutar de uno de los mejores destinos del Caribe. De hecho, de las playas más lindas del Caribe, sin dudas.

Siempre digo algo —aunque no es mío, se lo “robé” a Cristóbal Colón—: “Cuba es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto”. Y, la verdad, no se equivocó. Ese es nuestro objetivo: que todo el mundo tenga la certeza de que la van a pasar muy bien. Cuba una vez, Cuba siempre.

¿Cómo valoras estos días de intercambio?

Estos días han sido de gran provecho. Hemos establecido reuniones en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Turismo de Uruguay… Muy importante poder conocer, ver qué oportunidades tenemos en común, qué cosas pueden ser útiles en el intercambio y en la participación en eventos, tanto aquí en Uruguay como en los que se desarrollan en Cuba. Ahora, próximamente, del 30 de abril al 3 de mayo, estaremos celebrando en Cuba la 43ª edición de la Feria Internacional de Turismo. Y en septiembre, del 29 al 5 de octubre, se va a desarrollar el 5º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, que fue otorgado a Cuba y se realizará en la región occidental. Es un momento importante para que puedan participar y para mostrar cómo Cuba ha venido desarrollando estas modalidades.

También hemos tenido encuentros con las líneas aéreas radicadas aquí. Hemos trabajado con Copa Airlines, con Avianca, y con operadores importantes como Abtour, y Melitour. Otros operadores podrían haberse quedado por fuera y por eso justamente estamos retomando estas acciones de actualización, capacitación e información sobre el destino Cuba.

¿Consideras que hubo algún deterioro en la relación entre ambos países en los últimos años?

No podemos hablar de un deterioro en la relación, al contrario, creo que las relaciones son magníficas. Quizás hubo una falta de conexión, de trabajo conjunto.

Necesitábamos retomar acciones para actualizar el conocimiento sobre Cuba como destino, especialmente luego de la pandemia. En esta etapa pospandémica, hay que volver a hacer acciones de capacitación, actualización y brindar información precisa.

Por ejemplo, se ha actualizado mucho el tema del uso de la divisa en Cuba. No está limitada ni prohibida. Al contrario, hay muchas facilidades para utilizarla. También se ha implementado un nuevo sistema de tarjetas SIM para turistas, a través de ETECSA, nuestra empresa de telecomunicaciones. Estas tarjetas permiten tener datos móviles y mensajería, especialmente útil si no cuentan con roaming.

Otro aspecto importante es la facilidad en la obtención de visas. Hoy se pueden adquirir electrónicamente. El pasajero ya no tiene que ir al consulado ni realizar trámites innecesarios. Entra a la página eVisa-Cuba, realiza el pago, y al completar el formulario de entrada al país —el conocido “documento del viajero”— integra allí el código de su visado electrónico. Esto permite ahorrar tiempo, evitar desplazamientos y facilita muchísimo el viaje.

También estamos informando sobre los nuevos hoteles que operan en Cuba, las renovaciones, las novedades del destino. No creo que haya habido una desconexión, sino una pausa obligada por la pandemia. Ahora estamos retomando todo lo que ya habíamos construido. Es parte del proceso de recuperación y de la reinserción de Cuba como un destino de excelencia y de preferencia en el Caribe.

Se habla de los problemas económicos que tiene Cuba, problemas con el transporte, alimentos y demás, pero ¿qué puede esperar realmente un visitante? ¿Cuánto puede influir el tema económico en la percepción del turista?

Creo que has tocado un aspecto de gran importancia. Primero, Cuba es un país bloqueado, asediado. Es un país al que se intenta asfixiar. La economía más potente del mundo trata de asfixiar a la economía de un país pequeño, que no se mete con nadie.

Pero esto no es solo por la revolución de 1959, va mucho más allá. Desde la independencia de Cuba de los españoles, en 1898, con la intervención norteamericana en la isla y los intereses que siempre han tenido desde entonces por apoderarse de Cuba... la Enmienda Platt, por ejemplo. A veces hay que actualizar un poco la historia para que la gente entienda que no es un fenómeno solo post-revolución.

Y como es lógico, quienes dominan la gran comunicación mundial, los que tienen los medios, imponen la hegemonía del discurso. Pueden publicar y falsear toda la información que quieran. Es una información amplificada, distorsionada, bastante alejada de la realidad cubana.

No podemos negar que nuestra economía tiene dificultades. Pero ningún turista, ningún visitante que llegue a Cuba, va a sufrir escasez ni va a tener deficiencias en los servicios turísticos. En Cuba, todos los servicios turísticos están garantizados.

Por ejemplo, hoy tenemos un promedio de 87.000 habitaciones en el país, y el 67% de esas habitaciones están administradas por cadenas hoteleras de renombre. ¿Por qué apuestan por Cuba? Porque hay seguridad, porque hay servicio. Cadenas como Meliá, Iberostar, Blue Diamond, entre otras, no solo se apoyan en lo que garantiza el país, sino que también han establecido esquemas logísticos propios para asegurar el funcionamiento de sus hoteles y la calidad de sus servicios.

En cuanto al transporte turístico, aun cuando Cuba enfrenta dificultades con el combustible y el transporte general, los traslados turísticos están completamente garantizados. Contamos con bases propias de transporte y con combustible asegurado para este fin. No hay problema alguno con los traslados desde y hacia aeropuertos, ni con los recorridos ni las excursiones.

En Cuba, el turista puede hacer muchísimas cosas fuera del hotel con total seguridad. No es como en otros destinos donde te limitas al hotel. En Cuba vives, interactúas, conoces al pueblo. Y eso es lo que hace única a nuestra experiencia.

A veces hay temor. Yo digo que a Cuba la amplifican porque tienen miedo de que la gente conozca la gran realidad que tenemos. También hago esta comparación: nos han querido pintar tan mal, que nos hemos convertido en la manzana de Adán y Eva. Si Adán y Eva pecaron al probar la manzana y después surgió la vida, bueno, entonces prueba Cuba. Porque esa es la manzana que te estás perdiendo.

No tengan miedo. Lo que podemos brindar es seguridad. No hay problemas de electricidad en los hoteles, ni fallas eléctricas, ni hoteles oscuros. Nada de eso es real. Repito, los servicios turísticos en Cuba están 100% garantizados.

Hablamos de Cuba como un país seguro para visitar, para conocer, para estar cerca de su gente, de su pueblo. Pero ¿cuáles son las características del turismo que se puede hacer en la isla? ¿Qué tipo de experiencias puede encontrar un visitante?

Esa es otra de las bondades que tiene Cuba, otra de las oportunidades, la gran capacidad y diversidad para hacer turismo en diferentes modalidades. Hoy en día, muchas personas se centran en La Habana y en Varadero. Hacemos ciudad, hacemos playa o vamos a los cayos, porque es verdad que nuestras playas en el Caribe son paradisíacas. Tienen condiciones excepcionales. Tenemos una bendición natural, el sargazo no ataca a las playas de Cuba. Es decir, no se ven afectadas por invasiones estacionales de sargazo que impidan disfrutar del mar. La temperatura media anual en Cuba es de 24 grados, bastante estable, lo que te permite hacer turismo todo el año. Esas son las cosas que quizás más conoce la gente.

Pero hay mucho más, su cultura, más allá de lo habitual. Si hablamos de música, de artes plásticas, del ballet cubano, de la danza, de la literatura... si vamos a la historia, a la mezcla cultural propia del cubano desde la colonización, desde los esclavos, y la interacción posterior con los pueblos de América. Porque recordemos que los cubanos no fuimos originarios del lugar; los primeros habitantes eran indígenas que migraron desde Sudamérica. Todo eso hace que seamos una gran mezcla. Nosotros decimos que Cuba es un gran “ajiaco” por su composición étnica y cultural.

Y qué decir de la naturaleza cubana, las bondades que se pueden disfrutar al visitar sitios y ciudades patrimoniales. Podemos hablar del Valle de Viñales, de Trinidad, de Baracoa —la primera villa fundada—. Cuba, por su forma geográfica, larga y estrecha, permite recorrerla de oeste a este, desde el Pinar del Río más occidental hasta Guantánamo en el oriente, en un circuito de 10 a 14 días. Y lo interesante es que en cada lugar encuentras una cultura distinta, no se repite la experiencia. Por ejemplo, si vas al oriente, conoces el origen del café, la caña de azúcar, el ron. Si vas al occidente, ves la historia del tabaco y su cultura. En el centro, visitas Trinidad, una villa patrimonial con una estética colonial detenida en el tiempo. Pero si llegas a Cienfuegos, ves una ciudad moderna, más afrancesada. Esa diversidad cultural, natural e histórica no la encuentras en ningún otro lugar de la región. Y todo esto, sobre una base de seguridad total.

No hablamos de seguridad custodiada, sino de una verdadera posibilidad de interacción social, caminar por las calles, los parques, disfrutar de la vida nocturna. Todos dicen “vamos a Tropicana” o “al Parisien”, pero también está la Fábrica de Arte Cubano. En La Habana se puede disfrutar del tradicional Cañonazo de las 21 horas, una ceremonia que todos deberían presenciar. Y como decimos en broma, en La Habana puedes amanecer con una zorra, un cuerpo… ¡o un gato tuerto! —en referencia a nuestros emblemáticos cabarets—.

Todos esos elementos hacen que Cuba sea tan diversa y única. También es un destino ideal para la celebración de eventos. Se ha especializado en ello, tenemos centros de convenciones en La Habana, en Varadero, y hoteles en polos turísticos con salas polivalentes adaptadas a este tipo de actividades. Nuestra posición geográfica permite la llegada de personas desde distintos lugares del mundo a un punto común.

También hay turismo para egresados, estudiantes, familias. Nuestras playas, además de tranquilas, no son profundas ni peligrosas. No hay ataques de tiburones ni animales agresivos. Quien hace turismo de naturaleza puede caminar sin riesgos, porque no existen especies dañinas.

Y no podemos dejar de mencionar una nueva oportunidad que crece año tras año, el turismo privado o el que se realiza en casas particulares. Es otra experiencia. Hoy en día mucha gente no quiere pasarse 10 días al sol, tostándose. Lo que el mundo busca es vivir experiencias. Y Cuba te las ofrece todas, caminatas, trekking, turismo de aventura, escalada, buceo, paseos a caballo, baile… ¿cuántas cosas puedes hacer juntas en un mismo destino? Y todo eso bajo esa gran tranquilidad que brinda la cordialidad del cubano. Ese intercambio es invaluable.