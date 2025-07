Explotaron las redes de Peñarol con indirectas para directivo tricolor

Palma había encendido la previa del clásico al afirmar: “A Leo Fernández no lo querría en Nacional. Nunca ganó un clásico”, agregando además que “no me gustan los jugadores que no ganan clásicos” y que “erra penales en los clásicos”. El post de Peñarol fue una clara alusión al penal convertido por Fernández en la tanda decisiva, sellando así el triunfo.