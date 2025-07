"El impuesto a los ricos para combatir la pobreza infantil es más urgente que la Caja de Profesionales"

Somaruga criticó la falta de voluntad del sistema político para abordar un tema tan trascendente y lo atribuyó que las democracias “están cada vez más regimentadas, por el poder económico, por las minorías privilegiadas, por la oligarquía financiera y el gran capital, que realmente inciden mucho más que los pueblos a la hora de marcar los rumbos de los países”.

A su criterio, “hay una especie de dictadura del miedo asociada a anteponer el bien público a las minorías privilegiadas, eso hace que haya debates políticos que no se quieran dar porque pueden afectar el comportamiento de estos sectores ultrapoderosos y esto, en definitiva, termina desestabilizando un país”.

“Hay una capacidad de presión tan grande, un poder fáctico tan potente de los sectores asociados al 1% más rico, que cualquier medida que socialmente se entienda conveniente aplicar, por ejemplo en materia tributaria contra este sector, genera un espanto que hace que los países pierdan pie o pierdan rumbo”, agregó.

El dirigente sindical ahondó en el cuestionamiento y a modo de ejemplo señaló que “muchas veces es más fácil discutir sobre la necesidad de desindexar salarios para controlar la inflación que discutir sobre el poder especulativo de los monopolios importadores en la fijación de precios, que después repercute en la inflación”.

“Se ha generado un contexto en donde hay discusiones que sí se pueden dar, por ejemplo, bajar los salarios o desindexarlos, que en definitiva es lo mismo, despegarlos de la inflación; y otras discusiones que no se pueden dar porque son peligrosas para los sectores poderosos, como por ejemplo, aplicar un tributo del 1%, al 1% más rico para combatir la pobreza infantil”, indicó.

Sommaruga explicó que a partir del pronunciamiento de la central sindical del 1º de Mayo y con la evidencia de que la pobreza infantil afecta al 30% de los niños y niñas, el Pit-Cnt consideró que el gobierno perfectamente podía declarar la emergencia nacional como un objetivo socialmente superador para erradicar la pobreza infantil.

“Lamentablemente no lo asumió, entonces hay que preguntarse ¿cuáles son en definitiva las razones? Nos extrañó que el ministro (Gabriel) Oddone, que es un economista muy formado, diga que no tenía evidencia de que el impuesto que proponía la central sindical pueda ayudar a combatir la pobreza. Llama poderosamente la atención, porque hablamos de un especialista en economía que sabe que este debate se está dando en el mundo entero, y no es una extravagancia uruguaya”, señaló.

Recordó que la discusión de la tributación al 1% más rico, está siendo considerada por muchos países. “El problema de la tendencia creciente a la concentración, a la acumulación y la concentración del crecimiento económico en cada vez menos personas, y la contrapartida de esto en sociedades cada vez más desiguales, con mayor nivel de exclusión social y un empeoramiento de las condiciones de convivencia y de vida de las personas, es un debate mundial, que se está dando en términos académicos, en términos de literatura y en debates públicos y políticos”, añadió.

Para el representante del Pit-Cnt el gobierno está perdiendo “una formidable idea, una formidable propuesta para ser el abanderado de la lucha contra la pobreza infantil, que lo colocaría del lado correcto de la historia".

“Pero bueno, es una decisión del Ejecutivo, yo estoy absorto, no entiendo por qué el gobierno no está alineado en un camino que tiene que ver con comulgar con su pueblo, con su gente, con los sectores que lo llevaron a ser gobierno, y no seguir en esta especie de desencuentro”, concluyó el sindicalista.