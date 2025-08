Peirano dejó la duda de Villalba y Mereles está pronto para volver

Sin dar el once inicial como era lógico, deslizó algunos puntos importantes de cara al partido ante el tradicional rival. "Con respecto al clásico anterior, ya no se puede cambiar, estamos enfocados mirando para adelante. Estamos enfocados en el partido que tenemos en el Clausura y como todos los partidos sacamos cosas para corregir del anterior y miramos para adelante. No hay una idea de cambio. Sí quizás en algunas zonas del campo, como equipo, alguna característica diferente, pero no variar. No he trabajado variantes en el caso del mediocampo en cuanto a cambios de sistema”, dijo el entrenador.