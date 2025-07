Sanciones: "Todos sabemos cómo se mueve Nacional... quieren meter a Peñarol en la bolsa", cuestionó Ruglio

Tranquilos, pero atentos

“Peñarol no tiene nada de qué preocuparse”, aseveró Ruglio. “Como la veo venir, empiezo a decir que estamos atentos a lo que están diciendo. Porque ahora no pueden decir absolutamente nada de que la hinchada de Peñarol haya hecho más allá de las cosas normales de un clásico, pero no para tener una sanción”, explicó.

"Del otro lado hay un hecho gravísimo y en vez de hacer foco en eso, porque cuando en Peñarol hubo hechos graves se hizo foco y nos hemos hecho cargo, están metiendo a Peñarol cuando no tuvo nada que ver”, criticó el presidente aurinegro.

“Para el 99% del Uruguay, Nacional tiene que perder puntos porque así lo dice la norma que nos rige”, señaló Ruglio.

Con respecto a la bengala que se tiró de tribuna Ámsterdam a Colombes, destacó: “Si en tu casa tirás fuegos artificiales al aire, no pasa nada, pero si tirás y matás un vecino, vas preso. Sencillo. No pasó nada, no le hicimos nada a nadie. No lo metan a Peñarol”.

“En el clásico anterior en el Centenario, una bengala que salió de la Colombes cayó en el pulmón que había en la Olímpica. No le pegó a nadie y no pasó nada, así que espero que ahora no pase nada, porque ahora, de repente, es por la bengala”, apuntó Ruglio.

"Todos sabemos cómo se mueve Nacional"

El próximo lunes 14, delegados de Peñarol y Nacional deberán asistir al Tribunal de Disciplina y el fallo saldrá entre martes y miércoles, pero luego irá a apelaciones. “Me preocupan los dos [tribunales], pero más el segundo [apelaciones] porque conozco quienes lo integran”, cerró Ruglio.

“La veo venir la que están haciendo. Todos sabemos cómo se mueve Nacional y el peso que tiene en los diferentes escritorios, y los hechos graves que vienen clásico tras clásico y no les pasa nada. Ahora no solo se atajan en su defensa, sino que quieren meter a Peñarol en la bolsa”, cuestionó.

Acerca de una posible sanción a Peñarol que lo podría hacer jugar el próximo clásico en el Campeón del Siglo sin público, Ruglio fue contundente con su respuesta: “¿Por qué va a correr riesgo el Campeón del Siglo para el clásico? Si Peñarol no hizo nada. No hay ningún elemento para que eso pase, pero cuando el río suena, agua trae… Maten a la hinchada de Peñarol cuando hemos cometido errores”.

Antecedentes

“A Peñarol le suspendieron un partido porque dijeron que había un arma en una tribuna. Tuvimos un mes pidiendo una imagen, un testigo, y no apareció absolutamente nada. Ellos se divierten haciendo hechos de gravedad”, recordó el presidente aurinegro.

Consultado sobre si creía en la independencia jurídica de la Comisión Disciplinaria, Ruglio apuntó: “¿Ustedes creen que el clásico del otro día con un efectivo policial con los testículos incendiados debió pararse o debió seguir? Qué casualidad que cuando no le avisan [al árbitro Esteban Ostojich] es cuando juega Nacional”, advirtió.

“¿En el clásico del Parque Central le debieron avisar o se debía suspender? Cuando salga el fallo te digo si creo o no en la independencia de ellos. Nunca les pasa a ellos lo que les pasa al resto de los clubes que cometemos errores”, cuestionó Ruglio.