Postales del gobierno de Milei: represión policial y evangelio militante

Con el padre Paco me debía una entrevista. Coincidimos en enero en un encuentro internacional por la paz y contra el fascismo y sabía de las peripecias de este religioso que optó por los pobres, viviendo en los asentamientos en Argentina, pero también conviviendo con los de Camino Maldonado en Uruguay.

Su “prédica militante del Evangelio” en épocas de crisis de las ideas y de la fe y su compromiso activo rememoran aquella legión de cristianos que, tras los pasos del peruano y sacerdote Gustavo Gutiérrez, hicieran una opción por los pobres en favor de un pueblo que era (es) explotado y creyente son motivos de ésta entrevista.

“Jesucristo es precisamente Dios hecho pobre, porque esa fue la vida humana que escogió: vivir con los pobres, dirigir su evangelio preferentemente a los pobres, porque lanzó invectivas contra los ricos que oprimían y despreciaban a los pobres”, G. Gutiérrez.

Empecemos un poco por tu historia.

Ahora tengo 60 años. Nací en Málaga, en el sur de España, vine a la Argentina con 23 años y estuve dos años viviendo en Uruguay en Camino Maldonado. Fundamentalmente siempre he vivido y vivo en villas y asentamientos. Soy miembro del grupo de curas “Opción por los pobres” de Argentina que somos herederos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que de alguna manera el más conocido fue el padre Carlos Mujica, que lo asesinó la triple A un poco antes de la dictadura.

Tu militancia es conocida y referencial en muchos casos.

A ver, yo no me siento referente de nada. Sí es cierto que tengo más conocimiento público que otros compañeros, por ejemplo, del grupo, pero en definitiva, cada uno con sus formas, con sus maneras, con sus tiempos lo que intentamos es vivir el Evangelio, haciéndolo mejor o peor, pero intentamos vivir el Evangelio desde lo que pidió Jesús, que es la opción por los pobres.

Jesús dice: “Yo vine a anunciar buenas noticias a los pobres”, y la única buena noticia para un pobre es dejar de serlo. Desde ahí nos movemos y desde ahí acompañamos. Intentamos acompañar en la medida de lo posible las luchas por la liberación, si querés, diciéndolo de una forma muy pomposa, que son las luchas de nuestra tierra, de lo que estamos viviendo.

Hace poco Juan Carlos Monedero sacó un libro, “Política para indiferentes”, en un mundo donde parecen estar devaluadas la ideología y la fe. Entonces quería consultarte dónde está el punto de encuentro en las actuales luchas.

Siempre es un tema de tensión porque algunos quieren presentar a Jesús como alguien que ni siquiera iba al baño y la verdad que no es el Jesús, ya no digo de la fe, sino el Jesús histórico, que lo asesina el poder religioso y político de su época porque molestó. Entonces muchas veces se quiere hacer un Jesús amoroso, en el peor sentido de la palabra, con los ojitos mirando para arriba y un corazón que le sale, y la verdad que Jesús fue un tipo que se comprometió con la realidad de su época, fue contracultural, y eso es una característica propia del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, unir fe y política, y es una característica propia de los curas de la opción por los pobres que tenemos claro que la realidad no se va a cambiar desde un púlpito, sino que nuestra fe nos lleva a comprometernos con la realidad, y eso tiene consecuencias.

Yo siempre uso una frase de un obispo brasileño que ya falleció, que decía: “Si doy pan a los pobres me llaman santo, si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista”.

Mientras uno se dedique a eso, a tener comedores, dicen: “¡Ay, qué padrecito tan bueno! ¡Es la madre Teresa de Calcuta revivida!”, pero en cuanto vos preguntás por qué los jubilados en la Argentina están cobrando 300 mil pesos después de una vida de laburo, te dicen: “Te estás metiendo donde no corresponde”.

Bueno, esa tensión la tenemos que vivir y no quiero ser referencial, pero el lunes pasado el diario La Nación me dedica su editorial y el título era: “Un puntero con sotana”. Bueno, sotana no uso, nunca usé mi vida, y puntero según cómo cada uno quiera venderlo, con eso tenés que jugar.

WhatsApp Image 2025-07-15 at 17.49.33

¿Cuál es el trabajo específico que vienen realizando a nivel de las villas?

Cada uno de los curas de la opción por los pobres está en un lugar, no es que estamos juntos; yo vivo en una villa junto con los vecinos y vamos intentando determinadas cosas, un centro comunitario donde tenemos un proyecto socioeducativo y comunitario donde tenemos una pequeña farmacia, donde hay gente voluntaria que viene a dar una mano en distintos aspectos y donde además, lo que hacemos, lo hacemos con ideología.

Nosotros tenemos claro desde dónde hacemos las cosas, por eso en nuestro mural está Hebe de Bonafini, y hoy decimos claramente que en septiembre hay que ir a votar y no podemos votar a este gobierno que nos está matando. Las puertas están abiertas a todo el mundo, pero nosotros tenemos claro desde dónde nos posicionamos.

Después tenemos la Fundación Isla Maciel, que es nuestra herramienta de organización social. Hay una orquesta infantil juvenil, tenemos un centro odontológico, tenemos dos comedores, pero sobre todo tenemos trabajo territorial.

¿Cómo se supera, trabajando allí con la gente, el mero asistencialismo?

No es fácil. Pasar a la organización comunitaria lleva su tiempo, tiene sus altas y bajas, pero creo que hay un paso previo que es que lo que hacemos, lo hacemos con ideología.

Se armó un despelote cuando ganó Milei porque yo hice un par de tuits que decían que los que votaron a Milei por coherencia mejor que no se acercaran al comedor porque no iba a alcanzar para todos y todas, pero que igualmente nosotros no le íbamos a pedir el carnet de afiliación a nadie, ni íbamos a interrogar, eso es lo que hacía la dictadura.

Bueno, de ahí a organizar hay un paso. No es fácil y lleva su tiempo, y además no es fácil en estos tiempos donde hay mucho individualismo y donde también en nuestro barrio la gente está tan hecha bolsa, que cuesta mucho juntarse, pero muchísimo.

¿Estás de acuerdo con que el triunfo de Milei representa un avance del fascismo o de los nuevos fascismos en América Latina?

Mirá, la verdad yo creo que más allá de una cuestión teórica que pueden empezar a discutir si es fascismo, la verdad que las actitudes son fascistas, racistas y nazis, porque el que no piensa exactamente como él, lo mínimo que es, es una basura. Cuando el Senado vota algo en contra de él, sus trolls piden que salgan los tanques a la calle. El discurso es un discurso absolutamente de odio y sus actitudes son absolutamente fascistas. Yo creo que él es un desequilibrado que está absolutamente convencido de lo que hace. Creo que ni sabe lo que es el fascismo, pero que tiene actitudes fascistas, sin duda.

WhatsApp Image 2025-07-15 at 17.49.33 (1)

(Detenido en las manifestaciones a favor de los jubilados)

¿Cómo está impactando en la organización y en la movilización popular, que de alguna manera parece haberse naturalizado, este retorno a la represión de las manifestaciones?

Este modelo es imposible que cierre sin represión, y lo que hace Patricia Bullrich es mostrarnos, cada vez que salimos a la calle, que el poder lo tienen ellos y que lo van a utilizar. Así que salimos a la calle y sabemos que perfectamente uno puede terminar agredido mal o puede terminar preso, y a veces con causas absurdas, causas por terrorismo cuando lo único que hiciste fue una contravención, por ejemplo, o directamente no hiciste nada, pero han cambiado las leyes de lo que tiene que ver con la seguridad y hoy te pueden en Argentina detener simplemente porque la policía piense que podés cometer un delito y no estoy hablando metafóricamente.

¿Cómo ha impactado esta prisión domiciliaria de Cristina Fernández? Más allá de la persona, la figura de procesamiento de un dirigente político.

Bueno, yo creo que en una buena parte para el sector nacional y popular ha servido para unirse, incluso la iglesia se ha solidarizado e incluso ha estado presente en las movilizaciones por la libertad de Cristina, porque es muy, muy grosero lo que han hecho con ella.

Por otra parte, una buena parte de nuestra sociedad está convencida de que es una chorra y que está muy bien presa porque lo han repetido por activa y por pasiva durante años y hasta a uno que más o menos sigue las noticias y que lee se le complica entender una causa judicial. A mi vecino es difícil que yo le explique la causa Vialidad Nacional si le dijeron 150 millones de veces que es chorra.

¿Cómo es el posicionamiento de la Iglesia católica en general con la sociedad Argentina?

Francisco (el papa) nombró a casi el 80 % de los obispos y la mayoría de esos obispos son mucho más pueblo. Incluso hay dos o tres obispos que eran de nuestro grupo de curas de opción por los pobres, algo absolutamente impensado hace tiempo, y hoy de alguna manera es una presencia de oposición a este gobierno.

A mí me gustaría ver a un obispo en una movilización con los jubilados, pero, sin embargo, textos de la comisión de paz, textos de las distintas pastorales sociales, de muchas voces, y los tedeums están hablando con mucha claridad lo que pasa. Por el otro lado, vos tenés un presidente que escucha menos que una tapia, a él no le entra ninguna bala.