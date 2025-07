Imputaron a responsables de Conexión Ganadera por estafa y lavado de activos

Rodríguez también señaló que la investigación se encuentra en una "etapa inicial" y que aún restan varias instancias y la obtención de informes clave para determinar con precisión, por ejemplo, la cantidad exacta de ganado faltante.

La voz de las víctimas de Conexión Ganadera

Tras la exposición de los abogados defensores, los representantes de las víctimas tomaron la palabra. Ignacio Durán, quien asiste a unos 300 damnificados, dirigió sus acusaciones directamente a Daniela Cabral, refutando su argumento de ser una víctima: "No puedo permitir que la señora que está ahí, de manera cabizbaja, diga que es víctima. No puedo permitir cómo subestimó a la Fiscalía en su declaración, (diciendo) que su participación se limitaba a servir cafecitos. Es una señora que se benefició durante años de la maniobra que hicieron todos los imputados y quien hoy no está presente (Basso). Cuando todo era éxito, viajaba, tenía autos, iba a Punta del Este, estaba sí. Y ahora no quiere estar, no es válido".

Durán concluyó de manera contundente: "Acá las únicas víctimas somos las que estamos de este lado y las 4.000 que no pudieron venir, no es la señora que está ahí sentada".

Se estima que las pérdidas generadas por el fideicomiso Conexión Ganadera ascienden a aproximadamente US$ 250 millones.