Brasil considera "lamentable" ausencia de Milei en la cumbre del Mercosur

"Lo lamentamos, no es deseable que eso ocurra; pero el Mercosur tiene 33 años de historia, es un bloque consolidado, no altera la cumbre; es lamentable que decida no ir (…) lamentable que un presidente decida no reunirse con sus pares", dijo en declaraciones a la prensa la secretaria de América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Gisela Maria Padovan.