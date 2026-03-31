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Mundo Lula | Brasil | Donald Trump

Flávio Bolsonaro bajo la lupa

Lula denuncia intento de injerencia de Trump en elecciones brasileñas

Lula instó a sus ministros a defender públicamente la soberanía nacional y advirtió que Brasil no puede aceptar ningún tipo de injerencia externa en su proceso democrático.

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 Lula fue categórico
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Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó al senador Flávio Bolsonaro de buscar apoyo internacional para influir en las elecciones de este año, en particular del exmandatario estadounidense Donald Trump. La advertencia fue realizada durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto y confirmada por fuentes presentes en el encuentro.

Según trascendió, Lula expresó su preocupación por lo que considera un intento de “internacionalizar” la contienda electoral brasileña. Como ejemplo, mencionó la reciente participación de Flávio Bolsonaro en la Conferencia de Acción Política Conservadora, uno de los principales foros del conservadurismo global.

De acuerdo con el mandatario, el senador buscaría que Trump respalde su candidatura y tenga un rol activo en la campaña electoral. En ese sentido, Lula instó a sus ministros a defender públicamente la soberanía nacional y advirtió que Brasil no puede aceptar ningún tipo de injerencia externa en su proceso democrático.

“La búsqueda de apoyo de jefes de Estado extranjeros no tiene sentido en una elección nacional”, señaló el presidente, según versiones difundidas por medios locales. Esta preocupación también es compartida por dirigentes cercanos al oficialismo.

El llamado de Flavio Bolsonaro

Durante su intervención en la CPAC, Flávio Bolsonaro hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe de cerca el proceso electoral brasileño. “Mi llamado, no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo libre, es este: observen las elecciones brasileñas con suma atención, comprendan nuestro proceso y ejerzan presión diplomática para que nuestras instituciones funcionen correctamente”, expresó el legislador.

En el mismo discurso, el senador también cuestionó lo que definió como “agenda woke” y criticó a las élites globales, en línea con el tono del evento conservador.

Por su parte, Lula también se refirió al contexto internacional y manifestó reparos sobre la postura de Trump en los conflictos recientes en Medio Oriente. Según indicaron fuentes gubernamentales, el presidente brasileño consideró que el líder estadounidense “cree que es dueño del mundo” y advirtió que el escenario global actual es el más beligerante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

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