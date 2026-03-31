El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó al senador Flávio Bolsonaro de buscar apoyo internacional para influir en las elecciones de este año, en particular del exmandatario estadounidense Donald Trump. La advertencia fue realizada durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto y confirmada por fuentes presentes en el encuentro.
Flávio Bolsonaro bajo la lupa
Lula denuncia intento de injerencia de Trump en elecciones brasileñas
Lula instó a sus ministros a defender públicamente la soberanía nacional y advirtió que Brasil no puede aceptar ningún tipo de injerencia externa en su proceso democrático.