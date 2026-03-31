Lula denuncia intento de injerencia de Trump en elecciones brasileñas

“La búsqueda de apoyo de jefes de Estado extranjeros no tiene sentido en una elección nacional”, señaló el presidente, según versiones difundidas por medios locales. Esta preocupación también es compartida por dirigentes cercanos al oficialismo.

El llamado de Flavio Bolsonaro

Durante su intervención en la CPAC, Flávio Bolsonaro hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe de cerca el proceso electoral brasileño. “Mi llamado, no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo libre, es este: observen las elecciones brasileñas con suma atención, comprendan nuestro proceso y ejerzan presión diplomática para que nuestras instituciones funcionen correctamente”, expresó el legislador.

En el mismo discurso, el senador también cuestionó lo que definió como “agenda woke” y criticó a las élites globales, en línea con el tono del evento conservador.

Por su parte, Lula también se refirió al contexto internacional y manifestó reparos sobre la postura de Trump en los conflictos recientes en Medio Oriente. Según indicaron fuentes gubernamentales, el presidente brasileño consideró que el líder estadounidense “cree que es dueño del mundo” y advirtió que el escenario global actual es el más beligerante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.