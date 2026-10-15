Maduro rechazó acusaciones por torturas y las calificó de falsas

"Soy totalmente inocente. No soy culpable", dijo Flores, acusada de los mismos cargos.

A inicios de octubre, la justicia de EEUU acusó Maduro y a Flores de torturar prisioneros detenidos en Venezuela, de acuerdo a un documento de la corte al que tuvo acceso RIA Novosti.

"Para socavar la democracia en Venezuela y afianzarse ellos mismos en el poder, estos mismos líderes estuvieron al frente de un sistema de represión basado en la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de detenidos, incluyendo a ciudadanos de EEUU", dice el texto judicial.

Niegan derechos

La audiencia, presidida por el juez Alvin Hellerstein, quien lleva el caso, se celebró una semana después de que el togado negara la solicitud de arresto domiciliario hecha por la defensa de Flores. Los abogados de la diputada alegaron razones de salud y el fuerte deterioro físico durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para pedir el beneficio procesal.

El pasado 8 de octubre, la Fiscalía imputó los nuevos cargos contra el presidente venezolano y la diputada, relacionados con la supuesta tortura de opositores políticos y ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en el país sudamericano.

A la pareja se le señala de supuestamente mantenerse en el poder "aterrorizando a quienes consideraban opositores mediante la persecución y la violencia", y señala que miles de venezolanos fueron "acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados" por personas que actuaban bajo las órdenes del Gobierno de Maduro.

Secuestrados en enero

El juicio contra ambos, que estaba previsto para comenzar el 1 de julio de 2027, fue retrasado dos semanas, por lo quedó para el 14 ese mismo mes.

Maduro y su esposa fueron secuestrados durante una acción militar estadounidense el pasado 3 de enero.

La pareja presidencial fue trasladada a Nueva York para ser juzgada bajo las leyes estadounidenses por varios cargos de "narcoterrorismo".

(En base a Sputnik y RT)