Con un estrecho margen de 1.630 sufragios, la candidata de la lista 1, Estela Ovelar, se impuso ante Renaldo Borriero (lista 5, Hay otro camino) al alcanzar los 145.482 votos, asegurando así que la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) conserve la representación de los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), un espacio que ocupa de forma ininterrumpida desde 1992. El resultado marca además un recambio histórico para la organización, ya que por primera vez desde 2011 la titularidad electa recae en una figura distinta a la de Sixto Amaro.
Ganó por escaso margen
BPS: Onajpu va por el aumento de las pasividades mínimas y aguinaldo para el sector
Tras el ajustado triunfo de Onajpu en el BPS, Estela Ovelar cuestionó la incidencia de la política partidaria en la campaña.