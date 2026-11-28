Incidencia de la política partidaria en el BPS

Superada la instancia electoral, el eje central del discurso de Ovelar apunta a marcar distancia respecto a las lógicas político-partidarias que, a su entender, atravesaron la campaña. En declaraciones a El Observador, la futura directora manifestó su intención de articular una agenda de diálogo y objetivos comunes junto a los delegados de los trabajadores activos y de los empresarios, buscando delimitar con claridad el rol que les compete dentro del organismo. "Me parece que está medio entreverado el apoyo político partidario y la representación social. Nosotros ahí somos representantes sociales", enfatizó, tras señalar que las disputas partidarias deben dirimirse en otros ámbitos y no trasladarse a la gestión previsional.