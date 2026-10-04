Trump promete US$ 5.000 a los adultos de EE.UU. si republicanos ganan elecciones de medio término

Una promesa condicionada a la mayoría republicana

La propuesta no podría ser implementada directamente por el presidente. Una transferencia de esta magnitud requeriría una ley aprobada por el Congreso, dado que la Constitución estadounidense reserva a los legisladores la potestad de autorizar el gasto federal. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya había señalado que el plan necesitaría respaldo parlamentario.

Trump sostuvo que los recursos podrían surgir de los aranceles y de las inversiones que, según afirmó, llegaron a Estados Unidos durante los primeros 15 meses de su gestión. El mandatario aseguró que se anunciaron inversiones por US$ 21 billones y consideró que ese volumen permitiría afrontar el costo del programa.

Como antecedente, Trump mencionó el llamado “Warrior Dividend”, un pago único de US$ 1.776 destinado a unos 1,45 millones de integrantes de las Fuerzas Armadas y anunciado en diciembre de 2025. En ese caso, los fondos provenían de partidas aprobadas previamente por el Congreso.

Trump pidió votar como si estuviera en la boleta

El anuncio económico estuvo acompañado por un fuerte llamado a la movilización electoral. Trump pidió a sus seguidores que voten por los candidatos republicanos utilizando todas las modalidades disponibles, incluido el voto anticipado, por correo y presencial.

“Les pido que finjan que estoy en la boleta”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que su presencia electoral incrementa significativamente la votación republicana.

Al mismo tiempo, volvió a atacar a los demócratas y advirtió que una victoria de ese partido provocaría aumentos de impuestos y una fuerte crisis económica. También defendió las políticas migratorias y tributarias de su administración y llamó a sus seguidores a garantizar una victoria republicana en unos comicios que renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

“Tenemos que ganar”, afirmó Trump al cerrar su mensaje.