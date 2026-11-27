En contraposición, en los 17 departamentos restantes del interior del país, la Lista 15 de Lorena Roqueta arrasó. La diferencia a favor de la alternativa no sindical en el interior superó los 87.000 votos, alcanzando allí un 53 % de apoyo frente a un relegado 32 % del PIT-CNT.

A buenas y primeras, parece claro que existió una marcada subestimación del desafío planteado. Tal vez amparados en resultados históricos anteriores, tal vez ganados por la inmovilidad existente en múltiples esferas del movimiento social y político del Uruguay, o quizás por una falta de comprensión del momento histórico por el que atraviesa la humanidad y, en particular, la sociedad uruguaya.

La derrota en el interior no es casual: refleja una paulatina pérdida de dinamismo, militancia y capilaridad en el territorio, donde los esquemas de encuadre tradicional ya no logran interpelar a las grandes masas trabajadoras. Es un fenómeno similar a lo ocurrido en las elecciones nacionales del 2019 y donde el papel del movimiento un solo Uruguay tuvo su incidencia.

La desconexión de las urgencias cotidianas: más allá del relato macroeconómico

El descontento expresado en las urnas obliga a preguntarse por las raíces cotidianas del voto. El problema central no radica en que los trabajadores quieran modificar aquello que perciben como injusto; sería mucho peor que nadie cuestionara nada. El verdadero asunto estriba en cómo se canalizan las frustraciones, las demandas sociales y las urgencias que se plantean en los distintos niveles de la sociedad.

¿A quién puede llamarle la atención que cientos de miles de trabajadores se sientan profundamente disconformes con su realidad, más allá de que su cotidianidad tenga o no una relación directa con los resguardos administrativos del BPS?

Desde hace tiempo, los gobiernos de turno buscan justificar su gestión apoyándose en grandes cifras macroeconómicas. Son datos necesarios, sin duda, pero rotundamente insuficientes para explicar los problemas cotidianos de la vida de la gente: aquellos que tienen que ver con el salario real, con la precarización, con el trabajo informal, con el desempleo o con la insuficiencia de las pasividades. El discurso oficial suele destacar que los índices de desempleo han descendido; pero eso no puede obviar una realidad acuciante: más de 500.000 trabajadores en el Uruguay perciben ingresos líquidos por debajo de los $25.000. E incluso aquellos que superan ese umbral experimentan una profunda sensación de injusticia e incertidumbre diaria que termina impactando de forma inevitable en la valoración sobre las instituciones y sobre la administración de gobierno.

Si bien en ciertos sectores políticos se ha intentado desacoplar el resultado en las elecciones del BPS de la gestión gubernamental —asumiendo que no se trató de un "voto castigo" directo—, resulta difícil que un análisis global e integral deje de lado esa posibilidad. El malestar socioeconómico acumulado buscó un canal de evasión y castigo, y es probable que las elecciones del BPS funcionaron como una vía de escape para expresar el descontento contra el estado actual de las cosas.

La batalla cultural e ideológica: el avance de la derechización social

Más allá del despliegue logístico, existe un componente más difícil de dimensionar y batallar: el aspecto ideológico y cultural que atraviesa a la sociedad uruguaya y a la región.

Muchos analistas sostienen que en Uruguay no existe un corrimiento hacia la derecha, fundamentando sus tesis en fotografías electorales o en estrategias de comunicación centradas en captar el "centro". El problema de estas afirmaciones es que la batalla ideológica y cultural se expresa en las elecciones de todo tipo, pero va mucho más allá del voto de cada cinco años. Es derechización de la sociedad cuando avanza el egoísmo individualista y retrocede la solidaridad comunitaria. Es avance de la derecha cuando los nuevos enemigos del pueblo pasan a ser sus propios iguales —el vecino, el trabajador informal, el inmigrante— en lugar de interpelar a los verdaderos centros de poder económico. Es derechización cuando calan y avanzan los discursos de odio y florece la "mano dura" como única respuesta frente a los graves problemas de seguridad y convivencia que atraviesan la región y el país. Es derechización, finalmente, cuando predomina una forma de militar centrada en intereses económicos o personales, mientras se envían al cajón de los recuerdos las convicciones y el compromiso colectivo capaces de mover montañas cuando la utopía es compartida. En este aspecto el bloque político y social al que hacía referencia hace agua por todos lados porque precisamente no la da o no se propone dar la batalla cultural en toda su dimensión, más bien la esquiva, y eso dificulta todo. Porque en esa descomposición de la polémica ideológica gana siempre la ideología dominante, que tiene todo para imponer su relato y su cosmovisión de las cosas.

Autocrítica fundamental: el bloque popular ante el espejo

La derrota en las elecciones del BPS es una derrota del campo popular o, en otros términos, del bloque político y social de los cambios. Analizar exclusivamente a una de sus organizaciones —pretendiendo aislar la responsabilidad del PIT-CNT o del Frente Amplio como compartimentos estancos— es caer en saco roto y representa un error metodológico de análisis imperdonable.

Eso no implica ocultar las insuficiencias de cada estructura ni dejar de señalar sus errores y aciertos. Es verdad que el PIT-CNT estructuró una campaña visible y con presencia nacional; pero los resultados demostraron de forma incontestable que no alcanzó. La falta de mística, el alejamiento de las realidades del interior y la incapacidad para conectar con el trabajador no sindicalizado o precarizado construyeron el resultado del 22 de noviembre.

Para entender la dimensión del traspié hay que mirar el terreno. Si bien el Frente Amplio no es el principal responsable formal de esta contienda, parece incuestionable que existió una marcada ausencia de su despliegue territorial previo y durante el acto electoral. Durante la jornada del domingo 22 de noviembre, el repliegue militante tanto del movimiento sindical como de la izquierda política en las puertas de los centros de votación fue evidente para cualquiera que haya recorrido los circuitos.

Sin embargo, más allá de los aspectos organizativos o metodológicos de la campaña, existe un problema de fondo mucho más grave: la pérdida paulatina de la presencia territorial y de la capilaridad del campo popular. Entiéndase bien: tener presencia territorial no se limita a contar con la llave de un local sindical o la fachada de un comité de base. Presencia territorial es estar cerca de los problemas concretos de los vecinos, ser tenido en cuenta por el barrio, el centro poblado o la ciudad, y ser reconocido por sus habitantes como un actor protagónico de la vida cotidiana.

En este aspecto, desde hace décadas asistimos a un resquebrajamiento paulatino del tejido social y a la ausencia de las organizaciones del bloque político y social de los cambios a lo largo y ancho del espinel territorial. Cuando una estructura social se retira o se vuelve burocrática, el vacío no queda desierto y en contraposición puede verse la expansión de las iglesias evangélicas instaladas en el corazón de los barrios más olvidados y empobrecidos. Estas organizaciones no solo ofrecen contención espiritual, sino también redes de asistencia social directa que suplen la ausencia del Estado y del tejido asociativo tradicional.

De forma mucho más preocupante, las estructuras delictivas del crimen organizado avanzan en las periferias. No solo operan a través de sus actividades ilícitas, sino que abren su abanico convirtiéndose en actores que resuelven —o intentan resolver— problemas de vivienda, trabajo, caminería o auxilio económico inmediato para las familias, capturando la lealtad de la comunidad.

Todos estos componentes deben formar parte de un análisis maduro y en ofensiva. Superar este momento no se logrará con excusas ni con diagnósticos complacientes. Reclamar una autocrítica profunda implica volver a pisar el territorio, reconstruir el tejido asociativo barrio por barrio, interpelar al poder económico y volver a poner en el centro del debate la solidaridad y la justicia social. Si el bloque de los cambios no logra interpretar las urgencias reales de los trabajadores, la sociedad continuará buscando "otros caminos", aunque estos conduzcan a la profundización de la desigualdad.