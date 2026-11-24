Cómo y dónde votar en Uruguay hasta el jueves 26 de noviembre

El impacto efectivo del padrón en los resultados del 29 de noviembre depende de la participación concreta en las urnas. Quienes residen de forma permanente en el país pueden emitir su voto presencialmente hasta el jueves 26 de noviembre en el Consulado General de España, ubicado en Libertad 2738, Montevideo. Desde el sábado 21 al jueves 26 de noviembre en el horario de 9 a 16 horas.

Documentación

Según lo dispuesto por la Junta Electoral Central, para depositar el voto en la urna los electores deben presentar alguno de los siguientes documentos españoles: DNI español (físico o digital mediante la aplicación oficial MiDNI), pasaporte español o permiso de conducir español.

Cómo es el proceso de votación

Puedes llevar tus boletas o te las darán allí para votar. Son dos sobres: sepia para el Senado y blanco para el Congreso.

Mete los sobres de votación y uno de los certificados en el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial y ciérralo.

Acercate a votar entre el 21 al 26 de noviembre.

Te identificas, el funcionario firma y sella tu sobre y lo metes a la urna.