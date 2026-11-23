También, se podrá hacer en forma presencial en las oficinas electorales en todo el país.

Las cuatro causales de justificación

Las causales de justificación son cuatro: padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física, que se deberá acreditar con certificado médico; estar imposibilitado de concurrir a la elección; estar ausente del país (tendrá 60 días desde la fecha de ingreso al país para justificar); y encontrarse domiciliado fuera del departamento en el que debía sufragar, que se podrá acreditar con una factura de un ente público.

Esta última causal aplica para trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresas unipersonales, aclaró el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena.

Las personas domiciliadas en el exterior -si no lo han hecho- tendrán 20 días posteriores a la elección para presentarse en una oficina consular uruguaya para acreditar que viven en otro país.

Multa para quienes no puedan justificar el no voto

Quienes no puedan justificar la no emisión del voto deberán pagar una multa de $ 1.900 en el caso de los trabajadores y jubilados y pensionistas, y de $ 3.800 si se trata de empleados públicos o egresados de la Universidad de la República.

En el caso de las empresas, el valor de la multa dependerá de la cantidad de empleados.