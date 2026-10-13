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Política Venezuela | Mario Lubetkin |

entredicho internacional

Canciller de Venezuela fustigó dichos de Lubetkin: "Visiones vetustas y arrogantes"

Durante una entrevista con el diario brasileño Fohla, Lubetkin dijo que Uruguay "de ninguna manera" restablecerá relaciones con Venezuela, rotas hace dos años.

Lubetkin condicionó relaciones con Venezuela.

Lubetkin condicionó relaciones con Venezuela.
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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plascencia, cuestionó declaraciones del canciller Mario Lubetkin a las que calificó de "intromisión inaceptable" y de "visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".

Durante una entrevista con el diario brasileño Fohla, Lubetkin dijo que Uruguay "de ninguna manera" restablecerá relaciones con Venezuela, rotas hace dos años.

Para Lubetkin nada cambió después del secuestro del presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero y de la juramentación de su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como mandataria interina.

En respuesta, el canciller venezolano, Félix Plasencia, rechazó las declaraciones en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Venezuela rechaza las visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", indicó.

Sostuvo que estas "declaraciones y posturas de este tenor constituyen una intromisión inadmisible".

Uruguay cuestionador

Recordó el canciller uruguayo, que en 2024 "hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un presidente que ahora, además de todo, está preso en Estados Unidos, y de ese presidente surge una presidenta tan ilegítima como él".

A su juicio "la solución para Venezuela es muy clara: que haya elecciones, que alguien gane, que un tribunal independiente confirme que María o José ganó y, 15 minutos después, estableceremos relaciones diplomáticas con el legítimo ganador de una elección democrática".

Sin relaciones

Uruguay y Venezuela rompieron relaciones en 2024 tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo. Los comicios estuvieron marcados por denuncias de fraude, nunca comprobadas, desde la oposición liderada por María Corina Machado, quien tiempo después sería premiada con el Premio Nobel de la Paz.

La proclamación del mandatario desató masivas protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos en medio de una ola de represión

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