Cruce político por retiro a los 60: Caggiani responde a las críticas de Delgado

En su cuenta de X, delgado afirmó: "El Gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas (----) No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular".

La respuesta del oficialismo

La respuesta no tardó en llegar desde el oficialismo. El senador frenteamplista Daniel Caggiani salió al cruce de Delgado, cuestionando que las críticas se realicen antes de conocer el contenido concreto del proyecto. Caggiani también recordó que durante la administración anterior, encabezada por Luis Lacalle Pou, se realizaron ajustes que afectaron las jubilaciones, en referencia a la reforma previsional de 2023.

En la misma red social es legislador oficialista escribió: "El Frente Amplio lo planteo cuando el anterior gobierno de Lacalle Pou ajustó las jubilaciones y pensiones. En la campaña electoral Yamandú Orsi se comprometió a convocar un diálogo sobre cuidados para cuidar mejor a nuestra gente. De ese mismo diálogo, que el Partido Nacional y el Partido Colorado apresuradamente se retiraron, surgió esta iniciativa.

Como es posible que aún sin conocer el contenido y el alcance de la iniciativa ya se opongan?

Gobernar es dialogar, decidir y cumplir con la ciudadanía. Ser una oposición responsable es escuchar a la gente y pensar siempre en lo mejor para el país. La ciudadanía juzgará".

Y continuó en otro posteo: "Algunos integrantes de las oposiciones pretenden confundir aserrín con pan rayado para no votar dar más libertad a los uruguayos. Que senador o que diputado y con que cara van a ir a las ferias o conversar con la ciudadanía a pedir el voto a la gente si se niegan a votar una causal para que los trabajadores puedan jubilarse a los 60 años?", sentenció.