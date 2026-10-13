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Política cruce | Álvaro Delgado |

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Cruce político por retiro a los 60: Caggiani responde a las críticas de Delgado

El anuncio del Ejecutivo reaviva la discusión sobre la edad jubilatoria tras la reforma previsional y el plebiscito de 2024.

Duro cruce entre Caggiani y Delgado.

Duro cruce entre Caggiani y Delgado.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Consejo de Ministros aprobó el envío de un proyecto de ley para generar una causal de jubilación anticipada a los 60 años, una de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el proyecto será remitido esta semana al Parlamento, donde esperan que “cuente con los votos necesarios para cumplir uno de los objetivos del Diálogo Social y un objetivo con el que se comprometió el presidente de la República”.

La nueva causal jubilatoria permitiría a los trabajadores de entre 60 y 65 años, con 30 años de aportes, acceder a la jubilación sin importar el tipo de actividad que desempeñaron. Sánchez remarcó que la nueva causal “es general, no es por sector, no es discrecional”, sino que “implica la libertad para todos los trabajadores y trabajadoras de poder recurrir a esta causal”.

La reacción de la oposición

El anuncio del Ejecutivo generó una inmediata reacción de Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional y referente de la oposición. Delgado cuestionó la iniciativa señalando que el gobierno "vuelve a insistir por otra vía" con un tema que, según su visión, la ciudadanía ya rechazó en el plebiscito de 2024 impulsado por el Pit-Cnt para revertir la reforma previsional y fijar la edad de retiro en 60 años.

En su cuenta de X, delgado afirmó: "El Gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas (----) No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular".

La respuesta del oficialismo

La respuesta no tardó en llegar desde el oficialismo. El senador frenteamplista Daniel Caggiani salió al cruce de Delgado, cuestionando que las críticas se realicen antes de conocer el contenido concreto del proyecto. Caggiani también recordó que durante la administración anterior, encabezada por Luis Lacalle Pou, se realizaron ajustes que afectaron las jubilaciones, en referencia a la reforma previsional de 2023.

En la misma red social es legislador oficialista escribió: "El Frente Amplio lo planteo cuando el anterior gobierno de Lacalle Pou ajustó las jubilaciones y pensiones. En la campaña electoral Yamandú Orsi se comprometió a convocar un diálogo sobre cuidados para cuidar mejor a nuestra gente. De ese mismo diálogo, que el Partido Nacional y el Partido Colorado apresuradamente se retiraron, surgió esta iniciativa.

Como es posible que aún sin conocer el contenido y el alcance de la iniciativa ya se opongan?

Gobernar es dialogar, decidir y cumplir con la ciudadanía. Ser una oposición responsable es escuchar a la gente y pensar siempre en lo mejor para el país. La ciudadanía juzgará".

Y continuó en otro posteo: "Algunos integrantes de las oposiciones pretenden confundir aserrín con pan rayado para no votar dar más libertad a los uruguayos. Que senador o que diputado y con que cara van a ir a las ferias o conversar con la ciudadanía a pedir el voto a la gente si se niegan a votar una causal para que los trabajadores puedan jubilarse a los 60 años?", sentenció.

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