Respecto al triunfo de Delgado en la interna nacionalista Da Silva recordó que apoyaba a Javier García y dijo que no veía a "Álvaro Delgado siendo la fortaleza del Partido Nacional". "¿Ganó (Delgado)?, No se si ganó" respondió el senador y agregó que había ganado en los papeles, "después no se si ganó" dijo Da Silva al semanario Búsqueda, dando a entender que el triunfo fue por la suma de sublemas y no por los votos propios del excandidato presidencial del Partido Nacional.