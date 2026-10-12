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Política cincuentones | Ley | grupo

Cálculo jubilatorio

Los "cincuentones" se manifestaron frente a Suárez y Reyes

El grupo de los denominados "cincuentones" se manifestó frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, reclamando cambiar el art. 16 de la ley 19.590.

Cincuentones se manifestaron frente a Suárez y Reyes.

Cincuentones se manifestaron frente a Suárez y Reyes.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un grupo de personas denominado "cincuentones" se manifestó este lunes 12 de octubre frente a la residencia de Suárez y Reyes, reclamando la modificación del artículo 16 de la ley 19.590 que generó un error en el cálculo jubilatorio que afecta a más de 30 mil trabajadores uruguayos.

Un reclamo histótrico

La reivindicación lleva varios años y se enfoca en la eliminación de la quita permanente del 10% en sus jubilaciones.

Representantes de este grupo etáreo se juntaron este lunes en la puerta ubicada en la Av. Suárez (Prado), en el marco de la convocatoria por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, a un nuevo Consejo de Ministros.

El grupo entiende que "la única chance" es que el Poder Ejecutivo "tome la iniciativa y modifique el artículo 16".

No obtuvieron las respuestas esperadas

"Pretendemos que el presidente nos reciba y nos escuche. Hemos sido recibidos por la inmensa mayoría de los gobernantes, de los representantes nacionales, y todos entienden que tenemos razón con el reclamo", manifestó Jorge Sellantes, uno de los voceros.

El grupo fue recibido por el Ministerio de Economía, pero señalaron que no obtuvieron las respuestas esperadas en esa instancia.

"No nos fue bien, nos pidieron una propuesta y la rechazaron, en la cual se le daba prioridad a las jubilaciones menores y a los mayores de 70", manifestó la vocera Laura Pereyra.

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