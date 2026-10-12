Los "cincuentones" se manifestaron frente a Suárez y Reyes

El grupo entiende que "la única chance" es que el Poder Ejecutivo "tome la iniciativa y modifique el artículo 16".

No obtuvieron las respuestas esperadas

"Pretendemos que el presidente nos reciba y nos escuche. Hemos sido recibidos por la inmensa mayoría de los gobernantes, de los representantes nacionales, y todos entienden que tenemos razón con el reclamo", manifestó Jorge Sellantes, uno de los voceros.

El grupo fue recibido por el Ministerio de Economía, pero señalaron que no obtuvieron las respuestas esperadas en esa instancia.

"No nos fue bien, nos pidieron una propuesta y la rechazaron, en la cual se le daba prioridad a las jubilaciones menores y a los mayores de 70", manifestó la vocera Laura Pereyra.