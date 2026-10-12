Un grupo de personas denominado "cincuentones" se manifestó este lunes 12 de octubre frente a la residencia de Suárez y Reyes, reclamando la modificación del artículo 16 de la ley 19.590 que generó un error en el cálculo jubilatorio que afecta a más de 30 mil trabajadores uruguayos.
Cálculo jubilatorio
Los "cincuentones" se manifestaron frente a Suárez y Reyes
El grupo de los denominados "cincuentones" se manifestó frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, reclamando cambiar el art. 16 de la ley 19.590.