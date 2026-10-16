Más de 300 productores damnificados por temporal de julio accederán al apoyo del MGAP

El monto total del beneficio dispuesto por el Poder Ejecutivo es de unos US$ 5.000.000 y la implementación de la ayuda estará dividida en dos etapas:

1- Hasta 12.000 dólares por productor rural, que pueden ser utilizados sin contraprestaciones. El total de fondos previsto para esta fase es de 2.400.000 dólares.

2- Un tope máximo de 40.000 dólares, supeditado a la reconstrucción de la estructura productiva afectada. Además, para recibir el pago, los productores deberán haber asegurado el bien.

Recomposición de los invernáculos perdidos y la continuidad del sistema productivo

El objetivo del beneficio es garantizar que el respaldo otorgado sea destinado a la recomposición de los invernáculos perdidos y la continuidad del sistema productivo salteño, explicó González.

La directora señaló que la infraestructura asegurada en el sector no alcanza al 30%, una cifra que consideró muy baja.

Por este motivo, subrayó que una de las metas de la medida es que las nuevas obras apoyadas por el Fondo de la Granja puedan asegurarse, porque este tipo de servicio constituye una herramienta de prevención frente a los eventos climáticos.