El pasado martes 13 de octubre comenzó el proceso de notificación a los productores beneficiados por el apoyo económico que ejecutará la Dirección General de la Granja (DGG), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), destinado a 306 productores de Salto, Paysandú, Treinta y Tres y Cerro Largo.
Por un total de US$ 2.400.000
Más de 300 productores damnificados por temporal de julio accederán al apoyo del MGAP
Productores rurales de Salto, Paysandú, Treinta y Tres y Cerro Largo recibirán, en una primera etapa, hasta US$ 12.000 cada uno como apoyo a los daños sufridos.