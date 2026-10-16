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Política productores | MGAP | temporal

Por un total de US$ 2.400.000

Más de 300 productores damnificados por temporal de julio accederán al apoyo del MGAP

Productores rurales de Salto, Paysandú, Treinta y Tres y Cerro Largo recibirán, en una primera etapa, hasta US$ 12.000 cada uno como apoyo a los daños sufridos.

Productores rurales afectados comenzarán a recibir el apoyo económico del MGAP.

Productores rurales afectados comenzarán a recibir el apoyo económico del MGAP.
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Por Redacción Caras y Caretas

El pasado martes 13 de octubre comenzó el proceso de notificación a los productores beneficiados por el apoyo económico que ejecutará la Dirección General de la Granja (DGG), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), destinado a 306 productores de Salto, Paysandú, Treinta y Tres y Cerro Largo.

Una vez que presenten la información acreditante, empezarán los pagos, informó la titular de la DGG, Laura González, a Comunicación Presidencial.

Características de los productores beneficiados

Los beneficiarios serán los productores incluidos en el listado elaborado por dicha dependencia, tras el relevamiento y la evaluación realizados en función de los daños y pérdidas ocasionados por el temporal del 18 de julio de 2026, según los criterios establecidos en la emergencia granjera.

El monto total del beneficio dispuesto por el Poder Ejecutivo es de unos US$ 5.000.000 y la implementación de la ayuda estará dividida en dos etapas:

1- Hasta 12.000 dólares por productor rural, que pueden ser utilizados sin contraprestaciones. El total de fondos previsto para esta fase es de 2.400.000 dólares.

2- Un tope máximo de 40.000 dólares, supeditado a la reconstrucción de la estructura productiva afectada. Además, para recibir el pago, los productores deberán haber asegurado el bien.

Recomposición de los invernáculos perdidos y la continuidad del sistema productivo

El objetivo del beneficio es garantizar que el respaldo otorgado sea destinado a la recomposición de los invernáculos perdidos y la continuidad del sistema productivo salteño, explicó González.

La directora señaló que la infraestructura asegurada en el sector no alcanza al 30%, una cifra que consideró muy baja.

Por este motivo, subrayó que una de las metas de la medida es que las nuevas obras apoyadas por el Fondo de la Granja puedan asegurarse, porque este tipo de servicio constituye una herramienta de prevención frente a los eventos climáticos.

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