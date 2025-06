"Sólo doy consejos": las 5 frases de Lucía Topolansky sobre su rol en el Frente Amplio

1-“Sólo doy consejos”: “He tenido varias reuniones con legisladores nuestros, los voy a ayudar en cosas puntuales del Presupuesto porque eso es realmente una materia de la que aprendí en mis 22 años en el Parlamento. Te diría que los incisos los conozco de ojos cerrados. Ahora trabajo y mando por la computadora. No doy órdenes, solo consejos o razonamientos de por dónde me parece que debería ser”.

2-¿Negociadora?: Si el Frente necesitara esa participación, y yo tuviera ese respaldo, yo no tengo inconveniente. Es una labor de mucha paciencia. Porque desde la época de Tomás Berreta no ha habido un gobierno con la realidad de que faltan votos en una cámara.

3-La oposición: “Eso que se llama oposición no es una cosa homogénea. Son cinco partidos en Diputados, menos en el Senado. Tenés un partido que no pertenece a la llamada Coalición Republicana (Identidad Soberana)... Hay que ver ese partido en sí mismo. Dentro de la coalición no son todos iguales y dentro de cada partido tampoco son homogéneos, porque los llamados partidos tradicionales, los dos más viejos del Uruguay, en cierta medida son frentes también, tienen una gama de posturas”.

4-Estrategia de bancada:El sábado vamos a tener una reunión con toda nuestra bancada para alinear los patitos. No para discutir proyectos puntuales, sino para conversar cómo debería ser la estrategia. Va a estar Alejandro Sánchez por el gobierno, va a estar Agazzi, también. Un poco la experiencia institucional la tenemos los que estuvimos, y vamos a transmitirles. Si después el Frente quiere tomar esta idea, se podría hacer otra reunión con toda la bancada, y habría que incorporar a Enrique Rubio, que también tiene una larga experiencia. Seguramente le demos un informe a Fernando Pereira y capaz que el Frente tiene ganas de hacer una cosa similar”.

5-La experiencia de los veteranos: “(Hace falta) que transmitan experiencia, porque vos cuando contás cómo fue una negociación, cómo negociaste… Cuando el FA entró en el 2005, no había fiscal de Corte. Peri Valdez había renunciado, había habido un escándalo de novela en el país. Todos sabemos que es muy importante que esa titularidad tenga un respaldo parlamentario. En el primer período tuvimos dificultades en la negociación porque era la primera vez que gobernábamos. Nos faltó expertise”.