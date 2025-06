"El Partido Nacional tiene mucha bronca y rencor, no les cayó la ficha de que perdieron las elecciones"

El legislador del MPP consideró muy saludable que el Partido Nacional haya elegido un nuevo presidente de su fuerza política porque todavía no procesaron la mala elección que hicieron en noviembre, "ni lograron resolver si el problema estuvo en la candidata vicepresidenta que eligieron, o si perdieron sólo porque Álvaro Delgado quiso correrse demasiado hacia el centro”.

“Espero que ahora que ya tienen nuevo presidente del directorio, se calme esta situación de tanta beligerancia y de tanta agresividad con el gobierno y con el Frente Amplio, o por lo menos que se encauce un poco”, agregó.

Con respecto al Partido Colorado señaló que si bien pasa algo similar, “por lo menos está claro que hay una autoridad partidaria claramente definida, que es el senador Ojeda, y también un liderazgo partidario con una experiencia parlamentaria y política muy fuerte, como la del senador Pedro Bordaberry”.

“Hay varias oposiciones”

El diputado frenteamplista opinó que en el Parlamento “existen diferentes oposiciones”, con algunos matices muy disímiles entre las distintas fuerzas políticas que conformaron la coalición. “Estoy muy en sintonía con lo que dijo Manini Ríos, hoy no existe la idea de una coalición opositora, y si algunos sectores o algunos partidos quieren vender esa marca, creo que lo que están haciendo en realidad, es una venta engañosa. Están tratando de confundir al electorado y a la población, porque las improntas del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente y de Cabildo Abierto son muy distintas, entonces no existe una coalición opositora”, añadió.

A su criterio en el parlamento actual “existen muchas oposiciones”, porque si bien hay legisladores que estuvieron en el cerno de la anterior mayoría oficialista del gobierno de la Coalición Republicana, “hoy no tienen las mismas agendas, ni las mismas preocupaciones, por lo tanto, no existe una coalición real en la oposición”.

Analizando el perfil del resto de los sectores, remarcó que “Cabildo Abierto, en algunos casos, marca su propia impronta, pero con un perfil definido; mientras que Identidad Soberana es una incógnita, porque no tiene agenda parlamentaria, sino más bien un listado de preocupaciones muy ambiguo”.

“En algunos casos, son extremadamente conservadores, y en otros son profundamente críticos, no solo con el gobierno del Frente Amplio, sino con el funcionamiento de los gobiernos de los últimos diez o quince años, y eso los hace ubicarse fuera del eje izquierda-derecha”, observó.

Negociar e intercambiar agenda

Valdomir tiene una visión particular del actual equilibrio de fuerzas en el Parlamento. “Decir que el Frente Amplio está en minoría en Diputados, es hablar desde una fórmula demasiado rígida, siento más bien que en realidad estamos en desventaja, porque tenemos cuarenta y ocho diputados, pero los votos que faltan se pueden conseguir a lo largo de la negociación política y de la discusión parlamentaria, como ya ha pasado”, subrayó.

“Con mucho diálogo y negociación, en los primeros cien días hemos podido sacar adelante los principales proyectos que han venido a la Cámara. Por ejemplo, el tema del ingreso por concurso a los gobiernos departamentales, se sacó con el apoyo del Partido Colorado. La Rendición de Cuentas, se aprobó con los votos de Cabildo Abierto y ahora vamos a tratar, la semana que viene, el tema de la caja de profesionales, según cómo venga del senado. Y ahí veremos con qué otros partidos el Frente Amplio pueda pueda convertir sus cuarenta y ocho votos, en una votación mayoritaria en el plenario de la Cámara”, indicó.

Cortocircuitos con el Senado

Por último,el diputado Sebastián Valdomir se refirió a algunos cortocircuitos que en estos primeros cien días quedaron en evidencia entre la cámara baja y el Senado.

“Lo que tienen que entender todos los senadores, no sólo los del Frente Amplio sino todos los senadores en general, es que pretender determinar o mandatar a los diputados no va a funcionar. No funciona ahora y no va a funcionar en el futuro. Deben ubicarse en el contexto político que existe y comprender que en Diputados, las cosas se negocian”.

“Este es un parlamento a la vieja usanza. Se habla, se comparten los argumentos de todas las partes y algunas veces se llega a acuerdos y otras no. Intentar que desde un lugar externo, como la Cámara de Senadores, venir a meter la cuchara acá, me parece que es el peor escenario y lo peor que se puede hacer para intentar colaborar”, concluyó.