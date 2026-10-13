"Todo suma": Bruno Giometti destacó el papel del gobierno en la reducción de la pobreza

“Esto es el factor principal para explicar la baja de pobreza en este último año, porque esos ajustes salariales empezaron a regir en julio del 2025 y después tuvieron un nuevo ajuste en enero del 26”, afirmó. Para el diputado, la evolución de los salarios fue acompañada por una mejora en el mercado laboral. “Hay un crecimiento del empleo que además viene de la mano de la formalización”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “creció el empleo, creció con mayor potencia todavía el empleo registrado en BPS”, lo que, a su entender, representa una mejora tanto en la cantidad de puestos de trabajo como en su calidad. Giometti consideró que la combinación de estos factores permitió que personas que se encontraban cerca de la línea de pobreza mejoraran sus ingresos y pudieran superar ese umbral.

El empleo femenino y la reducción de la pobreza

Otro de los aspectos que destacó fue la creación de puestos de trabajo ocupados por mujeres. Según los datos que mencionó durante la entrevista, en 2025 se crearon 26.000 empleos y en lo que va de 2026 se sumaron otros 10.000, con una mayoría de puestos ocupados por mujeres. “La tasa de empleo femenino está en un máximo histórico”, señaló, aunque aclaró que continúa por debajo de la tasa de empleo de los hombres y que todavía persisten brechas laborales.

Para Giometti, este crecimiento tiene una incidencia directa en la situación de los hogares vulnerables. “La mayor parte o la mayor proporción de los hogares pobres en Uruguay son los de jefatura femenina”, explicó. Por eso, afirmó que “el crecimiento del empleo femenino es un factor que ayuda a explicar también la salida de un conjunto de hogares de la situación de pobreza”.

El diputado también destacó los aumentos de las jubilaciones mínimas por encima de la inflación, aplicados en julio de 2025, enero de 2026 y julio de 2026. Si bien señaló que la pobreza es menor entre las personas de mayor edad, sostuvo que estas medidas también contribuyen a la mejora general, ya que la reducción se observó en todos los grupos etarios.

“Todo suma”: las políticas sociales del gobierno

Además de la evolución de los salarios y el empleo, Giometti destacó las medidas destinadas a reforzar los ingresos de los hogares con menores recursos. Entre ellas mencionó el aumento de la cobertura y los montos de las becas Butiá, el bono escolar y el incremento del 50% del bono crianza, aprobado en el Presupuesto de 2025 y vigente desde 2026.

Sobre el bono escolar, recordó que hubo una primera implementación durante las vacaciones de julio de 2025 y que, al comienzo de 2026, se otorgó nuevamente con una cobertura mayor. “Uno puede decir: ‘Bueno, es poca plata, un bono de inicio de curso de 2.500 pesos’, ahora, todo suma, porque además se dio todo de manera conjunta”, afirmó. El legislador también destacó la ampliación de la cobertura de la alimentación en la enseñanza media, que pasó de 20.000 a 40.000 estudiantes.

“Si bien no es un aumento directo del ingreso, es algo que permite liberar ingresos de los hogares más pobres que antes tenían que gastar en alimentación, que lo pueden gastar en otras cosas”, explicó. Para Giometti, la mejora de los indicadores responde precisamente a la combinación de estas medidas y no a una única intervención estatal.

“Para bajar la pobreza se necesita un conjunto de resultados y de políticas en toda la línea de políticas”, sostuvo. Y agregó: “No alcanza con políticas de transferencia monetaria, no alcanza con que el mercado de trabajo funcione bien, sino que se tienen que dar todas esas cosas al mismo tiempo”.

En esa línea, resumió los factores que, a su entender, explican los resultados del primer semestre de 2026: “El mercado de trabajo estuvo dinámico, hubo creación de empleo, la política salarial estuvo enfocada en que el salario creciera, pero que creciera más, especialmente los salarios más bajos”. A eso se sumaron, según indicó, políticas dirigidas a los hogares más vulnerables, como las becas, el bono crianza y la alimentación en la enseñanza media.

“Hay que seguir trabajando en esta dirección”

Pese a valorar la reducción de la pobreza, Giometti advirtió que todavía queda un camino importante por recorrer. “Cien mil personas pobres menos en un año es un resultado relevante que da para celebrar, lo que no quita que hay que seguir trabajando en esta dirección”, afirmó. El diputado estimó que todavía quedan cerca de 500.000 personas en situación de pobreza y señaló que una parte del problema responde a factores estructurales que no pueden resolverse en el corto plazo.

“El núcleo duro de pobreza requiere políticas durante muchos años”, sostuvo. Finalmente, consideró que la evolución del empleo y las políticas públicas implementadas muestran avances, aunque insistió en la necesidad de sostener las medidas para lograr una reducción duradera.