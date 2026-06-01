Giometti: "La discusión sobre que pague más el que tiene más sigue abierta"

No obstante, el legislador señaló que, además de las reasignaciones, hubiera sido partidario de buscar mecanismos que permitieran ampliar la recaudación estatal a través de quienes tienen mayor capacidad económica. En ese sentido, recordó que el Frente Amplio ha respaldado propuestas impulsadas por el PIT-CNT, entre ellas una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio.

Giometti remarcó que durante la discusión presupuestal ya se aprobaron medidas tributarias orientadas a que “pague más el que tiene más”, como el impuesto mínimo global y el gravamen sobre ganancias de capital obtenidas en el exterior. Sin embargo, sostuvo que buena parte de esos recursos fueron absorbidos por necesidades fiscales heredadas.

“Si es necesario destinar más recursos para la infancia y más recursos para la educación pública, además de reasignar lo que se malgasta en algunos ministerios, hay que tratar de incrementar también los recursos del Estado”, planteó.

Debate abierto

El diputado consideró que la discusión sobre nuevas fuentes de financiamiento no quedará cerrada con esta Rendición de Cuentas. A su juicio, el país necesita avanzar hacia mayores niveles de inversión en políticas sociales y educativas, incluyendo el objetivo histórico de destinar más recursos a la enseñanza, la investigación y la innovación.

Además de los cambios tributarios, Giometti apuntó a revisar el régimen de exoneraciones fiscales que reciben determinadas empresas. Recordó que estos beneficios representan alrededor de tres puntos del Producto Interno Bruto y planteó evaluar con mayor profundidad si están generando los resultados esperados en materia de empleo y desarrollo económico.

“También ahí habría que hincar un poco más el diente”, señaló, al sostener que algunas exoneraciones podrían estar favoreciendo inversiones que igualmente se realizarían sin esos incentivos. En esos casos, opinó, los recursos que el Estado deja de percibir podrían redirigirse a programas considerados estratégicos.

Aunque reconoció que la definición del espacio fiscal corresponde al Poder Ejecutivo, Giometti adelantó que el debate sobre una mayor contribución de los sectores de mayores ingresos seguirá presente dentro del Frente Amplio. “Hay margen para eso, hay estudios que respaldan esas iniciativas y para nosotros es una discusión que continúa”, concluyó.