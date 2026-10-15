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ante despidos

Conflicto en industria láctea: Conaprole lleva propuesta y FTIL mantiene medidas en suspenso

La industria láctea se encuentra en conflicto ante el despido de 25 trabajadores, sin embargo una propuesta de Conaprole podría destrabar la situación.

Analizan propuesta de Conaprole.

Analizan propuesta de Conaprole.

 Leonardo Carreño / FocoUy
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Conaprole anunció a mediados de setiembre el fin de los contratos con dos empresas dedicadas a la reposición de productos en góndola, lo que derivó en el despido de 25 empleados.

Luego de analizar y evaluar la propuesta, indica la FTIL: "El Plenario de la Federación, reunido en el día de la fecha (por el miércoles), entiende que la misma constituye un camino transitable para continuar avanzando en la negociación".

Por ese motivo, resolvió mantener en suspenso las medidas adoptadas, "a la espera de la realización de una instancia tripartita que permita evaluar, negociar y discutir aquellos puntos que no se encuentran claramente establecidos en la propuesta, así como despejar las dudas e interrogantes que surgen de su contenido".

Es así que convocan a los y las trabajadoras "a mantenerse atentos a la evolución de esta situación".

Igualmente, llaman a los integrantes del Plenario de la Federación "a participar de forma activa y presencial en la instancia tripartita, cuya convocatoria y fecha serán comunicadas oportunamente".

Despidos en setiembre

El pasado 30 de setiembre, la FTIL se declaró en conflicto ante el despido de 25 trabajadores encargados del servicio de reposición de góndola. Esto afecta a funcionarios con más de 20 años de antigüedad que estaban directamente vinculados a la cooperativa a través de las empresas Marez y Maracaná.

"Son empresas directamente vinculadas a Conaprole, contratadas por esta, con trabajadores de más de 20 años de antigüedad", dijo en ese momento a Caras y Caretas el dirigente de la FTIL, Robert Labruna.

A partir de ese momento hubo medidas de lucha en todas las plantas de la industria hasta el comienzo de las negociaciones

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