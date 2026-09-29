Federación Láctea en conflicto ante 25 despidos en Conaprole; no descartan medidas sorpresivas

Negociación sin salida

Destacó que por lo menos desde mayo el sindicato venía negociando con la empresa el mantenimiento de los puestos de trabajo, ya que la cooperativa había anunciado que negociaba un contrato con otra empresa para tercerizar esas tareas. Sin embargo, "hoy nos enteramos de que Conaprole no va a discutir ni va a negociar nada. La decisión está tomada y los compañeros quedan en la calle, o en el mejor de los casos, si quieren acceder a trabajar por $30 mil, la empresa nueva los podría tomar".

"Hace unos 20 días ya se supo qué empresa era la que iba a hacerse cargo de la reposición de góndola en Montevideo para las grandes superficies. Y ahí no se aseguró ni los puestos de trabajo, ni el salario de los compañeros", agregó.

Indicó que las tareas de reposición de góndola están incluidas en el convenio colectivo. "Eso se lo hemos dicho a Conaprole; esto lo tenemos firmado, habla de esta tarea y de este salario. Y, sin embargo, la empresa vino a decir: "No, está todo bien, pero no", subrayó. Esto ya está laudo, está escrita y firmada en un Consejo de Salario. "Cuando la empresa dice que no lo va a respetar, es gravísimo", sentenció.

FTIL en conflicto

Ante esta situación, la FTIL se declaró en conflicto y mantiene su plenario reunido en forma permanente. "Vamos a analizar cuáles son las medidas a futuro; tenemos una batería de medidas bastante complejas que las iremos analizando minuto a minuto y seguramente muchas de ellas van a ser sorpresivas", indicó.

Fue en este contexto, agregó, que el Ministerio de Trabajo presentó la semana pasada "una propuesta para llegar a un acuerdo, donde la Federación, si bien no la compartía, la terminó aceptando en pos de la negociación y de mantener paz laboral. Pero Conaprole no la aceptó".

"Como trabajadores no tenemos, ahora, otra alternativa que ir a medidas de lucha", subrayó.

El Plenario de la FTIL se encuentra en sesión permanente. Dada la gravedad de la situación, indica: "Las medidas podrán variar desde paros parciales sectoriales, trabajo a reglamento, interrupción o corte en la cadena de suministro en el mercado nacional como internacional en relación a las exportaciones y la realización de un paro general nacional de toda la industria láctea".