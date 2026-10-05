Ante los despidos en dos empresas contratadas por Conaprole, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) ratificó la declaración de conflicto. Los despedidos son trabajadores que se desempeñan en la reposición de productos en góndolas de grandes centros comerciales de Montevideo.
son 25 despedidos
Federación Láctea aprobó medidas de lucha ante despidos en Conaprole
Paros de dos horas por turno y corte de horas extra, así como medidas sorpresivas y trabajo a reglamento, fueron las medidas aprobadas por la Federación Láctea.