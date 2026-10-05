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Sindicales trabajadores |

son 25 despedidos

Federación Láctea aprobó medidas de lucha ante despidos en Conaprole

Paros de dos horas por turno y corte de horas extra, así como medidas sorpresivas y trabajo a reglamento, fueron las medidas aprobadas por la Federación Láctea.

Medidas de lucha aprobó la Federación Láctea.

Medidas de lucha aprobó la Federación Láctea.
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Por Fabián Tapia

Ante los despidos en dos empresas contratadas por Conaprole, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) ratificó la declaración de conflicto. Los despedidos son trabajadores que se desempeñan en la reposición de productos en góndolas de grandes centros comerciales de Montevideo.

Este lunes se reunió el plenario de delegados de la FTIL y aprobó una serie de medidas de lucha en reclamo de la revisión de la medida. Para esta semana se prevé la realización de paros de dos horas por turno con corte de horas extras en las 24 horas anteriores y posteriores a cada medida.

La resolución, además, faculta a las filiales a realizar medidas adicionales como trabajo a reglamento, corte de horas extras y hasta la afectación de tareas y producción para Conaprole, incluida la recepción de leche.

Se decidió también la realización de medidas sorpresivas con enlentecimiento del tránsito y acción de información y comunicación a la población.

En su resolución, la FTIL denuncia represión sindical, precarización laboral y declara al plenario en sesión permanente.

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