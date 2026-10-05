¿Qué cambia en el Codicen? Pablo Macedo anticipó las prioridades tras el triunfo docente

Durante la campaña, las listas de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) plantearon una plataforma que incluía cuestionamientos a la transformación curricular integral (TCI). Para Macedo, el resultado permite interpretar que existe un respaldo de los docentes a esa postura crítica.

“La votación de las listas de la CSEU cuadruplica la votación de las listas patrocinadas”, sostuvo en referencia al lema que agrupó a las listas 1 y 3. Según su lectura, el hecho de que distintos actores políticos de los partidos tradicionales hayan respaldado esas candidaturas permite establecer un vínculo entre el resultado y las políticas educativas desarrolladas durante la administración anterior.

Macedo también recordó que las Asambleas Técnico Docentes (ATD) habían expresado mayoritariamente su rechazo a la transformación curricular integral. Según afirmó, más del 90% de las ATD se había manifestado en más de una oportunidad contra la TCI y otras políticas implementadas por la administración anterior.

“Entendemos que esta votación también refuerza esa crítica”, afirmó.

“Desmontar completamente” la transformación curricular

Uno de los principales planteos que Macedo llevó durante la campaña fue el de revisar de manera profunda la transformación curricular integral. Ahora, desde el Codicen, pretende avanzar en esa dirección.

“El tercer punto que lo expresamos ahí, para nosotros, era desmontar completamente la TCI”, señaló.

El planteo, explicó, no se limita a modificar aspectos pedagógicos, sino que abarca también las consecuencias normativas y burocráticas de la transformación y su impacto sobre el trabajo docente.

A la vez, mencionó la necesidad de revisar el marco curricular y utilizar las instancias del Congreso de la Educación como un espacio para comenzar a discutir una nueva propuesta.

“Un buen escenario era aprovechar las territoriales del Congreso de la Educación y la síntesis cuando se produjo en el Congreso Nacional de Educación para empezar a discutir un nuevo proyecto educativo sobre esas bases”, sostuvo.

Un Codicen con nuevas reglas de diálogo

Macedo también planteó que uno de los primeros desafíos será incorporarse a un Codicen que ya se encuentra funcionando y construir una dinámica de trabajo entre los representantes electos por los docentes y los integrantes designados políticamente.

“Nosotros nos vamos a acoplar a un Codicen que está funcionando”, explicó.

En ese sentido, consideró necesario evitar que existan dinámicas separadas entre ambos tipos de representación y planteó trabajar para que el organismo funcione de manera “más democrática” y “más coherente”.

“Más allá de que difiere la forma de acceder a ese espacio y que nosotros tenemos una representación que es de los colectivos docentes, de la voz de los trabajadores, tendremos que trabajar para que ese espacio funcione de la forma más democrática, pero de la forma también más coherente”, afirmó.

Congreso de la Educación, ATD y condiciones de trabajo

Para el nuevo consejero, la discusión sobre el rumbo educativo no debería quedar concentrada en el Codicen. Por el contrario, planteó articular distintas miradas provenientes del sistema educativo.

Entre ellas mencionó las conclusiones del Congreso Nacional de Educación, las ATD de los distintos subsistemas y los planteos de los sindicatos vinculados con los derechos y las condiciones de trabajo de los docentes.

También señaló la situación de los estudiantes de Formación en Educación, que mantienen un conflicto vinculado a la titulación y han reclamado ser recibidos por las autoridades de la ANEP.

“Una buena cuestión es trabajar en profundizar el diálogo y el avance colectivo”, sostuvo Macedo.

Para el nuevo representante docente, ese proceso requiere que los distintos actores vinculados a la educación puedan participar de la discusión y construir acuerdos. “Eso solo se puede hacer cuando todas las partes que están involucradas en las cuestiones de la educación pueden dialogar y pueden construir juntos”, afirmó.