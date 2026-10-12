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Sindicales Salud Pública | FFSP |

Jornada de protesta

Salud pública: paro convocado para este jueves afectará los servicios de todo el país

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) reclama mejoras salariales, condiciones laborales y la restitución de atención integral de las y los trabajadores accidentados en el BSE.

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Paro en la Salud Pública el jueves 15 de octubre. 

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Secretariado Nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió convocar a un paro nacional por 24 horas que afectará la atención habitual en los centros asistenciales estatales de todo el país.

Según detalló el presidente del gremio, Martín Pereira, la paralización mantendrá bajo cobertura únicamente a las prestaciones esenciales. Durante la jornada de protesta, los servicios garantizados se limitarán a las "emergencias, las urgencias y las operaciones oncológicas", mientras que las restantes actividades y consultas programadas quedarán suspendidas.

El esquema de la movilización contempla el punto de encuentro de los manifestantes a las 10:30 horas frente al Sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE). Desde ese punto, el colectivo de trabajadores marchará hacia el edificio central de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), donde está previsto el acto principal con las disertaciones de la dirigencia.

Reclamos principales de la FFSP

La plataforma reivindicativa se articula sobre tres ejes fundamentales. Por un lado, la exigencia de restituir la atención médica integral a quienes sufren accidentes laborales mediante la cobertura del BSE. Por otro, la inclusión de demandas específicas sobre los sueldos del personal del prestador público, ámbito en el que la organización gremial enfatiza que el desarrollo diario del sistema sanitario descansa sobre el desempeño de sus recursos humanos.

A su vez, esta medida de fuerza se plantea como la antesala de un ciclo organizativo orientado a la negociación de una futura convención colectiva. En ese marco de debate, la FFSP busca plasmar mejoras en materia de ingresos, condiciones del entorno laboral y el cese de los esquemas de subcontratación en el sector público.

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