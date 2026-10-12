El Secretariado Nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió convocar a un paro nacional por 24 horas que afectará la atención habitual en los centros asistenciales estatales de todo el país.
Jornada de protesta
Salud pública: paro convocado para este jueves afectará los servicios de todo el país
La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) reclama mejoras salariales, condiciones laborales y la restitución de atención integral de las y los trabajadores accidentados en el BSE.