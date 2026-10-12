Salud pública: paro convocado para este jueves afectará los servicios de todo el país

Reclamos principales de la FFSP

La plataforma reivindicativa se articula sobre tres ejes fundamentales. Por un lado, la exigencia de restituir la atención médica integral a quienes sufren accidentes laborales mediante la cobertura del BSE. Por otro, la inclusión de demandas específicas sobre los sueldos del personal del prestador público, ámbito en el que la organización gremial enfatiza que el desarrollo diario del sistema sanitario descansa sobre el desempeño de sus recursos humanos.

A su vez, esta medida de fuerza se plantea como la antesala de un ciclo organizativo orientado a la negociación de una futura convención colectiva. En ese marco de debate, la FFSP busca plasmar mejoras en materia de ingresos, condiciones del entorno laboral y el cese de los esquemas de subcontratación en el sector público.