Sin embargo, el gremio mantiene una serie de reclamos y condiciones sobre la gestión operativa del área. Entre los puntos centrales, Adeom exige recibir información anticipada sobre el avance en la entrega de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, demandando que dicho despliegue se realice exclusivamente con personal municipal. "Si no hay mano de obra municipal para poder cubrir, que se cese" la entrega, advirtió Tejera. Asimismo, la secretaria general vinculó este proceso con el compromiso asumido de incorporar a 70 nuevos trabajadores a la División Limpieza, señalando que la continuidad en la distribución de los contenedores debe estar condicionada a contar con una mayor dotación de personal en el sector.

En relación con el equipamiento y la flota vehicular, la dirigente señaló que la renovación de los camiones recolectores responde a un reclamo histórico del sindicato para poder desempeñar las tareas en condiciones adecuadas. En este sentido, valoró positivamente que representantes gremiales hayan integrado la comisión encargada del proceso de compra, destacando que, a sugerencia de los propios trabajadores, la administración modificó el tipo de vehículos que finalmente fueron adquiridos.

Irregularidades laborales

Por otra parte, la agenda sindical mantiene abierto el frente vinculado a presuntas irregularidades laborales. Tejera repasó la denuncia por persecución sindical presentada por Adeom ante la Inspección General del Trabajo, la cual abarca 11 casos que involucran a delegados de mantenimiento de limpieza, así como de los sectores fúnebre y necrópolis. Según explicó la dirigente, las direcciones de dichos servicios incurrieron en actitudes persecutorias que fueron planteadas en reiterados ámbitos bipartitos sin obtener respuestas de la comuna, lo que motivó recurrir al organismo estatal. A esto se suma la presentación de un recurso de amparo por un traslado que el gremio considera arbitrario.

Desde el Ejecutivo departamental, el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, valoró de forma positiva la resolución de la asamblea de aceptar la instalación de las mesas de trabajo. El jerarca aseguró que este acuerdo permitirá avanzar y desarrollar el proceso de transformación del sistema de limpieza en Montevideo.