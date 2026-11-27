Además, la FOICA anunció un paro general de 24 horas para el martes 8 de diciembre. La medida incluirá una concentración frente al Frigorífico Carrasco y una posterior movilización hacia las cámaras empresariales.

El sindicato también resolvió que en aquellas plantas que no tengan actividad de faena, pero desarrollen tareas anexas, las medidas tendrán carácter sorpresivo.

Por otra parte, la federación advirtió que no descarta suspender la actividad durante las visitas internacionales, una posibilidad que deja abierta la extensión del conflicto a otras instancias de la actividad industrial.

Críticas a las cámaras empresariales

En el comunicado, la FOICA sostuvo que la decisión de declararse en conflicto responde a la falta de avances en la negociación colectiva, pese a la disposición sindical a mantener el diálogo en las instancias tripartitas.

"A pesar de la voluntad de diálogo permanente demostrada por nuestra organización en cada instancia tripartita, las cámaras empresariales mantienen una postura intransigente, limitando la negociación a presentar como máximo ajustes por debajo del salario mínimo", señaló la organización.

Cuestionó que el sector empresarial no acepte propuestas que permitan mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, y afirmó que esa posición desconoce el aporte cotidiano de quienes sostienen la producción de una industria considerada estratégica para la economía uruguaya.

Ante la falta de acuerdos, la FOICA defendió la negociación colectiva como instrumento para mejorar la distribución de los ingresos generados por la actividad.

"La negociación colectiva es una herramienta fundamental para la distribución justa de la riqueza", expresó la federación, que con las medidas anunciadas busca presionar para destrabar las conversaciones en los Consejos de Salarios.