BPS detalló cómo se cobrará la asignación para la infancia

La asignación única unificará cuatro prestaciones sociales que hoy existen por separado: las asignaciones familiares del Plan de Equidad y las de la ley nº 15.084 —ambas bajo órbita del BPS—, más el Bono Crianza y la tarjeta Uruguay Social, que actualmente administra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Cómo se cobra y en qué no se puede gastar

“El acuerdo es que el beneficio no se va a poder pagar en efectivo. Por más que, hoy, la mayoría de la gente ya lo cobra por un medio electrónico o por una tarjeta de débito. La idea es que este nuevo beneficio invalide la opción de redes de cobranza o efectivo”, detalló.

La tarjeta BPS Prestaciones ofrecerá como beneficio central el ahorro del 22% de IVA en las compras. La prohibición de uso en el exterior apunta, según Pardo, a “optimizar lo que es el ahorro del IVA”.

BPS trabaja junto al BROU para “renovar y relanzar” el instrumento, e inició conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, bancos privados y emisores de dinero electrónico para que se integren a la plataforma.