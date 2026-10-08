BPS detalló cómo se cobrará la asignación para la infancia

La asignación única para la primera infancia, aprobada en la Rendición de Cuentas, se cobrará a través de la tarjeta BPS Prestaciones y no tendrá habilitada la opción de retiro de efectivo en redes de cobranza ni permitirá compras fuera del país.
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Detalles del beneficio
Al respecto, la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, confirmó los detalles del instrumento en declaraciones recogidas por Noticias 5 (Canal 5). Detalló que la tarjeta entrará en funcionamiento el 1º de enero de 2027 y cubrirá a los nacidos en 2025, 2026 y 2027, además de mujeres embarazadas.
El beneficio se estructurará en tres rangos según el nivel de ingresos del hogar. Para niños de cero a tres años, los montos se potencian: los hogares con mayor vulnerabilidad recibirán $ 10.000 por beneficiario; los que les siguen en escala de ingresos, $ 6.600; y los hogares con una situación de ingresos relativamente promedio, $ 3.300. “Va a haber tres rangos de beneficio —porque se simplifica el beneficio— y para estas edades, de cero a tres años, se potencian los montos”, explicó Pardo.
La asignación única unificará cuatro prestaciones sociales que hoy existen por separado: las asignaciones familiares del Plan de Equidad y las de la ley nº 15.084 —ambas bajo órbita del BPS—, más el Bono Crianza y la tarjeta Uruguay Social, que actualmente administra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Cómo se cobra y en qué no se puede gastar
“El acuerdo es que el beneficio no se va a poder pagar en efectivo. Por más que, hoy, la mayoría de la gente ya lo cobra por un medio electrónico o por una tarjeta de débito. La idea es que este nuevo beneficio invalide la opción de redes de cobranza o efectivo”, detalló.
La tarjeta BPS Prestaciones ofrecerá como beneficio central el ahorro del 22% de IVA en las compras. La prohibición de uso en el exterior apunta, según Pardo, a “optimizar lo que es el ahorro del IVA”.
BPS trabaja junto al BROU para “renovar y relanzar” el instrumento, e inició conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, bancos privados y emisores de dinero electrónico para que se integren a la plataforma.