La electa directora del Banco de Previsión Social (BPS) por los trabajadores, Lorena Roqueta, reconoció en 2012 ante la Justicia que había transportado paquetes de marihuana en un ómnibus para abastecer el negocio de venta de drogas de su pareja y de su hermano en Tarariras, departamento de Colonia.
Colonia-Tarariras
Roqueta admitió que trasladó marihuana tres veces para mantener negocio familiar
La nueva directora del BPS por los trabajadores, Lorena Roqueta, reconoció ante la Justicia que transportó paquetes de marihuana cuatro veces en tres meses.