El hombre le indicó dónde encontrar la droga, que estaba guardada en un bolso negro. Horas después, los investigadores la observaron ingresar a Tarariras con ese equipaje.

Luego, durante su declaración ante la Justicia, el 7 de octubre de 2012, Roqueta reconoció haber transportado marihuana unas cuatro veces en un período de tres meses.

Lo hacía "porque si no no podíamos pagar las cuentas"

La abogada explicó, lo hacía para ayudar a afrontar las deudas familiares y pagar los estudios universitarios de ambos.

"Había que seguir porque si no no podíamos pagar las cuentas", sostuvo al referirse a los motivos por los que había aceptado participar en los traslados.

La jueza de Colonia Virginia Ginares condenó a Roqueta el 19 de mayo de 2014, como autora de un delito continuado de transporte de estupefacientes, pero a diferencia de su hermano y su pareja, no cumplió su pena en prisión.

La Justicia le concedió la suspensión condicional de la pena y dispuso que cumpliera tareas comunitarias durante 90 días, seis horas semanales.