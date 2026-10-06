Atención jubilados: BPS habilitó la renovación anticipada de préstamos

El trámite puede realizarse una vez al año.

Qué jubilados y pensionistas pueden solicitar el préstamo

Los préstamos sociales del BPS están destinados a personas que reciben prestaciones mensuales por concepto de:

Jubilaciones del BPS.

Pensiones de sobrevivencia.

Pensiones graciables.

Pensión especial reparatoria de la Ley N.º 18.033.

Pensiones por vejez o invalidez.

El monto del préstamo puede alcanzar hasta seis haberes mensuales nominales, con un máximo de $474.500.

Cuántas cuotas hay que haber pagado para renovar

Además de la modalidad de renovación anticipada habilitada durante octubre, el BPS establece una escala para las renovaciones de los préstamos sociales:

10 cuotas pagas en préstamos de 24 cuotas.

8 cuotas pagas en préstamos de 18 cuotas.

5 cuotas pagas en préstamos de 12 cuotas.

3 cuotas pagas en préstamos de 6 cuotas.

Existen dos modalidades. La renovación común permite sustituir uno de los préstamos que se encuentran en condiciones de renovación por uno nuevo, refinanciando la deuda anterior.

La renovación múltiple, en tanto, permite seleccionar dos o más préstamos que estén en condiciones de renovación y sustituirlos por un único préstamo nuevo, refinanciando las deudas seleccionadas.

Cuánto se puede pedir y cuáles son las tasas

Los préstamos pueden pagarse en 6, 12, 18 o 24 cuotas. Las tasas efectivas anuales sobre saldos son:

6 cuotas: 21,25%.

12 cuotas: 24,25%.

18 cuotas: 25,25%.

24 cuotas: 25,25%.

La cuota mensual no puede superar el 45%, aunque existen además límites vinculados al ingreso disponible y a determinadas retenciones.

Como referencia, para un préstamo de $100.000, las cuotas aproximadas son de $17.634 en seis pagos, $9.365 en 12, $6.609 en 18 y $5.224 en 24 cuotas.

Un requisito clave para hacer el trámite online

Para gestionar la renovación por internet es necesario contar con un Usuario personal BPS cuya cuenta tenga al menos siete días de antigüedad.

El mismo plazo se aplica si la persona necesita restablecer la contraseña de su usuario, por lo que el organismo recomienda tener este aspecto en cuenta antes de realizar el trámite.

Cómo se cobra el préstamo

Si el beneficiario tiene una cuenta bancaria o una cuenta en una institución emisora de dinero electrónico asociada al BPS, el dinero se deposita allí.

Cuando la solicitud se realiza antes de las 13:00 de un día hábil, el depósito puede efectuarse durante esa misma jornada. Si se solicita después de ese horario, estará disponible el siguiente día hábil.

Quienes no tengan una cuenta asociada pueden cobrar el préstamo en las oficinas centrales del BPS en Montevideo o a través de redes de cobranza como Abitab, Redpagos, Anda y Polakof.

También se puede cancelar un préstamo antes de tiempo

Los beneficiarios que tengan un préstamo social vigente pueden solicitar su cancelación anticipada y abonar las cuotas pendientes.

La gestión puede hacerse en línea mediante el servicio “Gestionar mis préstamos” o de forma presencial en las oficinas del BPS, sin necesidad de agenda previa.