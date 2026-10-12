El vocero de la Presidencia de la Federación de Rusia, Dmitri Peskov, declaró este lunes 12 de octubre que el presidente Vladímir Putin está dispuesto a ordenar la suspensión de las operaciones de ataque contra territorio ucraniano de manera exclusiva durante el día en que se celebren eventuales comicios en Ucrania. Sin embargo, el funcionario rechazó de forma categórica un cese del fuego prolongado.
La posición del Kremlin
Rusia afirma que Putin está dispuesto a pausar ataques contra Ucrania el día de las elecciones si Kiev las convoca
El vocero presidencial Dmitri Peskov remarcó que la tregua de 60 días solicitada por Zelenski busca «reponer fuerzas y rearmarse», rechazando un cese del fuego prolongado.