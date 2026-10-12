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Sociedad tregua | Paz |

La posición del Kremlin

Rusia afirma que Putin está dispuesto a pausar ataques contra Ucrania el día de las elecciones si Kiev las convoca

El vocero presidencial Dmitri Peskov remarcó que la tregua de 60 días solicitada por Zelenski busca «reponer fuerzas y rearmarse», rechazando un cese del fuego prolongado.

Rusia explicó su posición

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Por Redacción de Caras y Caretas

El vocero de la Presidencia de la Federación de Rusia, Dmitri Peskov, declaró este lunes 12 de octubre que el presidente Vladímir Putin está dispuesto a ordenar la suspensión de las operaciones de ataque contra territorio ucraniano de manera exclusiva durante el día en que se celebren eventuales comicios en Ucrania. Sin embargo, el funcionario rechazó de forma categórica un cese del fuego prolongado.

En sus declaraciones habituales ante la prensa, Peskov puntualizó que el comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas rusas dará la orden de no lanzar ofensivas «precisamente el día de las elecciones» si las autoridades ucranianas deciden llevar adelante el proceso electoral.

Rechazo a la solicitud de tregua de 60 días

Al evaluar el planteamiento formulado por el mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, sobre la necesidad de instaurar una tregua de 60 días para organizar el sufragio, el portavoz ruso señaló que el régimen de Kiev no busca un cese de hostilidades con fines democráticos. Según la postura sostenida por el Kremlin, ese período prolongado sería utilizado por las fuerzas ucranianas para rearmarse, curar heridas y reorganizar tropas en el frente.

«Rusia no necesita una tregua, sino una paz duradera para muchas generaciones venideras», enfatizó Peskov, ratificando la posición oficial expuesta por los principales voceros de la diplomacia y el Ejecutivo en Moscú.

Acusaciones de sabotaje y negociaciones de paz

Durante la comparecencia, el vocero denunció que, tras las elecciones a la Duma Estatal celebradas en Rusia, la parte ucraniana respondió con ataques masivos con drones contra Moscú y atentados contra centros de votación y miembros de comisiones electorales en las nuevas regiones integradas a la Federación de Rusia.

Finalmente, el Kremlin reiteró que mantiene su compromiso de encontrar una solución diplomática y negociada a la crisis, pero insistió en que se deben evaluar cuidadosamente los plazos y garantías requeridas para retomar cualquier mesa de diálogo.

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