Música y Arte. Oriundo. Esa incomodidad necesaria

Los integrantes son dos: Iván Krisman , más conocido como el bajista de pelo envidiable y talento musical aún más envidiable de Eté y Los Problems pero también es parte de otro proyecto más folclórico con un ícono del under local como es Piotto (que a su vez Piotto integra la conocida banda Hablan por la Espalda). Iván fue parte de La Teja Pride, La Hermana Menor, Iván y Los Terribles, fue el conductor del aclamado ciclo musical “Azoteas”, es Psicólogo y podría seguir pero el que no se va a detener seguro es él mismo.

El liderazgo de Oriundo está compartido con el también multifacético Walo Crespo con más de 20 años de trayectoria en diversas bandas del medio uruguayo como Motosierra, Hotel Paradise, Rockadictos, Cross.

Y juntos, en 2024, lanzaron su álbum debut llamado Oriente Serrano.

Mi primera aproximación con el disco fue a través de esas sugerencias que hacen las plataformas de música que aprenden de tus gustos y te sugieren “también te podría gustar” y ahí me saltó la voz de Flor Sakeo haciendo una versión del ya clásico “Malísimo” de Rada y fue un antes y un después, porque no era una versión, era una canción nueva, única, fuerte, actual, feminista, rockera al 1000% y de una explosión de talento de todos los sonidos, los arreglos, la voz, que me dejó como el meme del líder de Pentagram.

Vi que no lo estaba haciendo desde su cuenta sino que era de una cuenta llamada Oriundo, entré y me encontré con uno de los mejores discos uruguayos de los últimos tiempos.

Y cuando ví quienes integraban Oriundo (lo de Flor fue una colaboración en esa canción ¡y qué colaboración!) dije, pero claro. Estas son palabras mayores.

Transcurrió el tiempo y hace un par de días me reuní con Iván en Caras y Caretas y empezamos a hablar de Oriundo y mucho más.

CYC:

Estuve leyendo sobre ustedes más allá de lo que escucho en Oriente Serrano porque ustedes no nacen con este proyecto sino que tienen mucha trayectoria, otros roles, y ahí vi que en tu caso, construís tus propios instrumentos y me dije, ah no ¿es luthier también? Contanos.

Iván Krisman:

Es que primero decidí que quería ser , sobre todo, bajista. En principio era por elegir un instrumento que fuera distinto.

Era muy chico, tenía 12 años y con las personas que empecé a vincularme y a compartir la fiebre por la música y nos empezamos a juntar, sustituir lo que de niño era jugar a pasar a compartir discos, compartir impresiones sobre qué nos parecía esto y por qué nos gustaba o no nos gustaba esto otro y estábamos en la escuela todavía en ese entonces.

Se mezclaba todo, empezábamos a proyectar tocar juntos y entonces nos imaginábamos situaciones.

Sustituimos el juego de “vos sos Aquaman y vos Superman” por “ahora vos vas a ser baterista, vos guitarrista” y no teníamos instrumentos ni sabíamos tocar nada, pero nos íbamos adjudicando roles.

En ese contexto, me dije : el bajo es misterioso, porque era un instrumento que no sabías bien , o por lo menos no lo teníamos claro nosotros, cuál era su función y hasta había que hacer como una una cosa media arqueológica cuando estabas escuchando de tratar de distinguirlo de todo lo demás. Requería ese compromiso extra.

Era encontrar una dimensión oculta dentro de la música ya que, de cierta forma, no era lo primero que te llamaba la atención y requería prestar atención para descubrirlo, y a partir de descubrirlo, en todas las canciones era diferente, suena diferente, cumple diferentes protagonismos y a veces queda solo y lo escuchás.

Yo fui el último que se compró un instrumento y los demás ya tenían en ese entonces.

CYC:

Leí que en realidad tu padre después de ver tu primer bajo , se dio cuenta que no te podías expresar de la mejor manera y optó por construirte un mejor bajo y vos también aprendiste a construir.

Iván Krisman:

Sin saber mucho, fuimos con mi madre y compramos uno. Ninguno de los dos sabía nada de música. Entonces compramos una cosa usada que estaba y cuando lo llevé a las primeras clases, me dijeron: "Esto está mal, ¿viste? , No suena como tendría que sonar . No lo vas a poder tocar como se debería. Te va a complicar todo mucho más porque está doblado , tiene varios problemas."

Entonces, en realidad, mi viejo dijo: "Vamos a arreglarlo".

Cuando vimos que no se podía arreglar porque era de una madera que estaba doblada hacía 40 años, entonces lo que hizo fue construir un bajo. Si bien no tenía una formación específica como Luthier, para él no tenía ningún misterio.

Entonces construyó un instrumento que fue el que utilicé para ir a aprender.

Si bien era mucho mejor que el anterior, fui entendiendo lo que necesitaba a nivel instrumento. Durante los primeros 5 años de estudiar y de tocar, estuve tocando con cosas que me dieron un laburo bárbaro. Había que estar desarmándolo y arreglándolo, ajustando cosas, y agarraba herramientas y lo modificaba porque tenía partes que lo hacían muy pesado y que no servían para nada, entonces se las cortaba y lo eléctrico había que ajustarlo todo el tiempo también.

Entonces me quedó esa cosa de , bueno, le voy a meter mano a los instrumentos y empecé a construir.

Ojo, los instrumentos que compro, los llevo a especialistas.

CYC:

Yendo de la formación , en estos dos sentidos que hablamos y derivando hacia lo musical, leí que específicamente en proyectos de rock más pesado , si se quiere, como Oriundo, hay algo de sublimar violencia que me pareció un concepto muy interesante.

Descargarse a través de lo musical en una sociedad que cada vez es más violenta desde lo obvio y utilizar el arte como una herramienta como para poder canalizar esa parte del ser humano.

Iván Krisman:

Es que yo creo que la violencia no se puede erradicar en un sentido literal. No la incito pero hay una parte histórica en nuestra existencia donde la sociedad se ha organizado para que en algunos lugares se pueda expresar de forma completa y sin hacer daño, digamos una especie de violencia creativa, algo que antes era poner un tipo pelear contra un león, después se fue devino en la efusividad en los hinchas que van a los estadios, por ejemplo. No hablo de violencia obvia sino de catarsis.

Es un lugar donde la gente tiene ese desahogo, el problema es que a veces se va de las manos porque se pasa al acto y entonces todas esas cosas que a veces son ideas o son sentimientos pasan a ser una acción contra alguien de carne y hueso y eso no agota la violencia, sino que la multiplica.

Eso es peligroso pero en el arte, en cualquier expresión, no sólo en la música, es un lugar donde debería estar todo bien y es hasta necesario para no fomentar acciones que sí sean perjudiciales. Es un tabú y está mal visto ( o mal escuchado) determinado sonido pero si se lanzan películas de terror gráfico, cumpliría la misma función solo que es más aceptado.

Y no se agota solamente en eso, sino que hay una estética que permite que eso se vuelva productivo. Digamos que es como un reflejo del mundo interno , de las cosas feas que tiene la gente por dentro pero que le sirven a los demás. Entonces creo de todas formas que tiene que ser creativa en en el caso del arte no puede ser una cosa de exposición sin elaboración o búsqueda.

Pero durante mucho tiempo, el arte y específicamente algunos géneros musicales, eran responsabilizados de incitar a actos como le pasó al líder de Twisted Sister que hasta lo llevaron a juicio en Estados Unidos porque una persona que tenía un claro desequilibrio había ido a su liceo y había matado a sus compañeros y citó como inspiración la música de esta banda. Lógicamente no fue responsabilizado por la Justicia pero fue algo incoherente porque cualquier situación, a alguien con trastorno de violencia, le puede resultar "inspirador".

Cuando un Estado o un gobierno determinado está muy unido con las religiones , se suele demonizar la expresión artística.

CYC:

El arte es una forma de invitar a pensar.

Iván Krisman:

Sí, sí que lo es. Muchas veces este abarca temas que las sociedades prefieren reprimir como el sexo, la droga, la violencia, la muerte, el placer, todo lo humano.

CYC:

Las sociedades "bancan" si se hace de forma más elíptica aunque en realidad estén hablando de los mismos temas. Nadie se animaría a criticar a Pink Floyd y la letra de "Comfortably Numb" o "Hey you" son cantadas por millones.

Iván Krisman:

Puede ser, sí , creo. Lo crudo es más difícil de integrar.

CYC:

También hay un tema que percibo que es que no sé hasta dónde sigue existiendo el concepto "under", cada vez hay más transiciones de planos y eso está muy bien porque deja en el escucha la decisión y antes era impensado si no frecuentabas determinado circuito pero ahora con medios audiovisuales o plataformas musicales, estás expuesto a todos y en todo el mundo.

Iván Krisman:

No claro, sí, igual subir un disco a Spotify, por ejemplo, sale poca plata y podés subir cualquier cosa. De hecho, yo no lo hubiera hecho.

Incluso no todos los discos que hice están ahí. No creo que sea este un lugar que legitime nada porque hay cualquier cosa.

Cualquier persona puede subir lo que quiera, un ensayo grabado , pagar el costo que no es tampoco nada que no se pueda hacer porque es muy económico, y el disco queda subido en Spotify.

Ni precisas que un sello o alguien revise. Hay un control 0 de calidad de eso.

CYC:

Sí, pero ustedes lograron, por lo menos, la atención de los medios y de la gente en general. Del Escucha de música, del melómano, el no melómano.

Lograron tener una atención que va más allá de los otros proyectos más conocidos en los que tanto Walo como vos integran.

Iván Krisman:

Nos gustaría pero no. A nosotros no nos ha repercutido de ninguna manera. No estamos mejor que cuando empezamos hace 2 o 3 años. Estamos en el mismo lugar y con las mismas dificultades que cualquier artista que esté empezando hoy a hacer música. No hay diferencia con nosotros que estamos activos en el circuito hace un montón de años.

Si bien la gente tiene referencias y puede poner esto en serie con otras cosas que hemos hecho, pero con Oriundo aún enfrentamos el problema del principiante de tocar en circuitos chicos y que haya vecinos que se quejen con los establecimientos por el volumen, incluso hasta algunos productores que nos contratan hay veces que se ve que no nos habían escuchado antes y nos piden bajar el volumen que implica mucho más que decibeles porque nosotros somos dos y buscamos un equilibrio entre las voces, los sonidos , los arreglos que cambian completamente la intención y la propuesta si lo hacemos en otro nivel sonoro.

Estamos tocando en los lugares que nos abren las puertas.

Creo que en los otros lugares no se abren las puertas porque no damos la talla porque son lugares pensados para que vayan más de 500 o 600 personas.

No es que no tocaríamos ahí porque ahí podríamos expresar sin limitantes la propuesta que hacemos y que nos escuchen en el planteo completo.

Acotación de CYC a los productores y representantes de salas de música: gente, son Iván Krisman y Walo Crespo, no pierden nada con abrirles las puertas y dejen que los escuchas decidamos comprar las entradas.

CYC:

Volviendo al disco debut (Oriente Serrano) sonoramente escuché influencias muy variadas. Hay canciones que puedo relacionar con Illya Kuryaki , otras al sonido fuzz , sonidos similares a Rage Against The Machine llevado todo como a lo uruguayo, desde el concepto. Hay como una búsqueda musical que transcurre por diferentes estilos, más allá de que sea un disco.

Iván Krisman:

Desde el principio, cuando empezamos, esa fue la discusión que tuvimos. Hacia dónde llevarlo. Por lo menos yo trato de sacarlo de los lugares reconocibles o de o de integrar cosas que vienen de lugares que uno no asociaría.

Alejarme de lo obvio, digamos, o de lo ya recorrido o de lo que ya escuchamos muchas veces o tratar de parecernos, sino al revés, hacer una búsqueda.

Es ir para otro lado porque sabemos que si hacemos algo que intente parecerse a otra cosa real, la estaríamos matando.

Estamos en una búsqueda de integrar cosas de de la psicodelia de los años 60's , y también como decías vos , desde elementos folklóricos o cosas que vengan, no sé, del tango o de otros lados sin que sea una caricatura o agarrar eso solamente para llamar la atención sino para nutrir al género con elementos nuevos que sean como sacar de contexto cosas entonces en este disco también el lugar, las historias que hay en las letras, lo que sucede el escenario y los personajes, están en un lugar.

Y es difícil de contextualizar porque tiene muchas referencias al Uruguay, pero también a Japón, por ejemplo, y a Europa del este y hay cosas que vos te parecía que estaba hablándote de la frontera con Brasil pero hay nieve, también hay referencias medievales. Entonces está construido en una tierra, en un espacio descontextualizado, entonces eso genera este sensación de extrañamiento, de desorientación, de perplejidad.

Por otro lado, creo que eso también complota con que la gente entienda de qué carajo estás hablando, o qué quisiste decir con lo que estabas diciendo o simplemente estás tratando de confundir a quien escuche.

CYC:

Claro, porque cada cada escucha puede interpretar algo distinto, pero creo que eso está bueno en el sentido de no dar algo pre digerido o una respuesta desde lo musical, sino hacer que las personas nos preguntemos y que cada uno se lleve y asocie lo que está escuchando con su vida, porque bueno, no hay otra forma.

Iván Krisman:

Para mi es fundamental eso de que la escucha sea consciente, de que sea activa. El escucha es el que está completando el asunto y el el es el tercer miembro. Es la persona que que le va a dar sentido a todo eso, es él.

CYC:

Otra banda que me habla de construcción colectiva y eso me hace feliz porque las canciones que están grabadas representan un tiempo y espacio específico y cuando se toca en vivo se transforman en otras canciones.

Iván Krisman:

La construcción es permanente , entonces, al no haber, por ejemplo, otro instrumento armónico, yo puedo cambiar a donde yo quiera las cosas y no pasa nada, pues yo no voy a confrontar con nadie de mi rubro y lo mismo le pasa a Walo si quiere hacer algo. Yo no tengo que hacer nada para seguirlo, entonces es una cosa muy exigente porque no te podés descansar.

Tenemos que estar muy presentes en lo que está pasando durante toda la ejecución.

En una banda más numerosa, capaz que hay cosas que vas automatizando y te podés permitir, incluso evadirte e irte de lo que estás haciendo.

Pero en este caso no.

Me me permite expresar de otra forma, pero también estar más alerta.

La espontaneidad es más responsable.

Entre nosotros le llamamos "meditaciones", porque son algo que tiene lo suficiente de libertad para que cualquiera haga lo que quiera.

Pero lo necesariamente cerrado como para que haya que sostener lo mismo hasta que termine.

CYC:

Volviendo a las audiencias y para las que ya han tocado, supongo que muchas veces se repiten las personas.

¿Qué devolución has tenido ahí?

Iván Krisman:

Muchas veces hemos cumplido con el cometido de generar conmoción desde lo sensorial y así llegar a un punto de intensidad.

Ahí sí hemos sentido ese feedback, pero no todas las veces podemos tocar así.

Es lo que la mayoría de la gente ,cuando sale de la casa a la noche, sale a buscar.

CYC:

¿Qué sale a buscar?

Iván Krisman:

Es espantoso salir de tu casa y quedar insatisfecho. Hacer el esfuerzo, no consumir horas de sueño, para salir a buscar una emoción.

La conmoción ,para mí, es es una saturación sensorial placentera, una cosa que da la idea de " ya no necesito nada más".

Es como una catarsis.

Sé que los organizadores de los espectáculos buscan reflejar el gusto popular y no somos lo masivo del momento.

Igual no me quejo porque hay artistas que a mí me gustan y que no se no han salido a otro circuito más grande y ni a mi ni a ellos les importa. A mí no me van a gustar menos.

Son lindos también los lugares más secretos y son mucho más abiertos, más inclusivos, más divertidos, mucho más sanos.

Y eso también este te va generando una identidad contracultural que tiene su sentido y que no quiere ser otra cosa.

En este momento está precioso el circuito, circula mucha gente, ya te digo, éstas son cosas que son un ideal en otros lados. En las instituciones donde tocamos, ahí adentro hay un ejemplo de convivencia, de inclusión, de creatividad.

Es un poco de lo que hablábamos al comienzo. Esto es sublimar bien.

Oriundo es un dúo pero sin caer en el lugar común (pero voy a caer) son mucho más de dos. Son vos, soy yo, somos todos y como dije antes, sacaron el mejor disco que puedan escuchar en cuanto a lo innovador e inesperado tanto en lo sonoro como la propuesta completa.Y si, son profesionales del arte y se nota.