Exjerarca de la Intendencia de Paysandú puso en duda hackeo ocurrido en 2024 y sospecha de atentado interno

Si bien, dijo estar a la espera de un informe que eche luz al respecto, afirmó a Radio Felicidad que "en los pasillos se dice que pudo tratarse de un atentado interno con el propósito de eliminar información y que ocurrió apenas pocos días después de los procesamientos en Artigas por las irregularidades en el cobro de horas extra".

Luego, consultado por El Telégrafo, Klein reafirmó que "muchos de los funcionarios con los que habló no se creen la versión oficial sobre el episodio informático que terminó con la pérdida de información".

"Cuando yo pregunté qué es lo que pensaban del hackeo, de los 100 trabajadores había 99 que se me reían en la cara”, advirtió Klein.

“Hay un informe que está dando vueltas, que todavía no ha llegado a mis manos, que indica alguna intencionalidad, no de un hackeo de los que se habla hoy, sino que sería otra estructura del daño que se hizo y que no sería de afuera”, apuntó el dirigente colorado, removido hace pocas semanas de su cargo por trasladarse a un evento partidario en un auto oficial.

Por otra parte, Klein aseguró que en los dos meses que estuvo en el cargo ni él ni la intendenta Nancy Núñez tuvieron acceso a la información contable, debido a la negativa del director de Administración, Martín Thomasset.

Asimismo, el exjerarca relacionó el momento histórico en el que se dio, “porque había algunos expedientes muy complicados, dicho por algunos ediles de ellos, blancos, y a los siete días que sucede el episodio con Valentina de los Santos allá arriba en Artigas, pasa eso acá. Los expedientes se nos borran todos”.

“Eso es lo que me lleva a pensar a mí y creo que la gente en la Intendencia, por las conclusiones que saco y que sacan otros ahí adentro, es un episodio que está atado a eso. Esto es lo que se habla dentro de la Intendencia, y lo saben todos, y todos lo hablan, y nadie lo dice, ahora salí yo a decirlo, nomás. Pero ya estábamos investigando”, explicó.

Acerca de la posibilidad de llevar este tema a ámbitos judiciales, Klein –que integra la lista de candidatos a la Junta Departamental por la lista 600 del Partido Colorado en apoyo a Gino Belveder– indicó que lo primero será ver qué es lo que dice el informe. “Luego, en base a lo que diga, veremos qué se hace”. Sin embargo desde filas frenteamplistas no esperaron y llevaron sus declaraciones a la Fiscalía.

FA llevó a la justicia “hechos de apariencia delictiva” denunciados y fiscal citó a Klein

Dirigentes del Frente Amplio (FA) de Paysandú brindaron una conferencia de prensa donde realizaron fuertes declaraciones sobre las denuncias y sospechas planteadas por el exsecretario de la Intendencia de Paysandú, Andrés Klein.

El FA pondrá “a disposición de Fiscalía los hechos de apariencia delictiva expuestos públicamente a través de medios de comunicación por el exsecretario general de la Intendencia Andrés Klein”, afirmaron la presidente de la Departamental Gabriela Fallini y los tres candidatos a la Intendencia, Guillermo Caraballo, Natalia Martínez y Mario Díaz.

Señalaron que “los hechos alarmantes expuestos ameritan denuncia de Fiscalía porque son hechos irregulares que pueden tener apariencia delictiva. Cuando uno es funcionario público y está en conocimiento esos hechos, tiene que denunciarlo. Tenía que haberlo hecho el exsecretario general (Klein) porque tomó conocimiento cuando actuaba como tal, en un área que afectaba directamente a su competencia”.

Apuntaron que Klein “debió denunciar”, y desde el FA entiende que “lo tendría que hacer también la propia intendenta actual, Nancy Núñez, porque está en conocimiento de estos hechos y no los ha puesto a disposición de la justicia”.

Consultada por Caras y Caretas, Natalia Martínez manifestó que las declaraciones del exsecretario de la intendencia "vienen a validar lo que desde la bancada de ediles del FA veníamos denunciando desde hace 5 años, desde la contratación de la Fundación a Ganar entre gallos y media noche precarizando el empleo, la poca transparencia de la gestión Olivera que el propio tribunal de Cuentas de la República en su informe nos dice que la intendencia tiene déficit acumulados por mas de 30 millones de dólares".

"Esto se suma que en el llamado a sala donde me tocó ser interpelante de la actual intendenta interina Nancy Nuñez ella también refiere que la gestión de Olivera no fue transparente", advirtió.

Las explicaciones de Nicolás Olivera

Por estos motivos, insisten que el exintendente Nicolás Olivera “salga a dar respuestas, queremos ver números, información y que se contesten también los más de 200 pedidos de informes que tenemos sin contestar en la Junta departamental”.

En diálogo con Caras y Caretas, el senador nacionalista y exintendente de Paysandú, Nicolás Olivera, expresó que "felizmente Fiscalía lo convocó a que (Klein) diera explicaciones" sobre lo dicho esta semana a dos medios locales. "El tema está radicado en el lugar donde deberá explayarse", dijo, y especuló sobre "el contexto" electoral en el que se dan los dichos de Klein.

Olivera recordó que primero se denunció el ataque a delitos informáticos de Certuy de laAgencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y que se hizo una investigación administrativa con los informes técnicos elborados por Certuy, que es el organismo especializado en estos temas.

Certuy determinó que el grupo responsable del ciberataque se denomina Alfa y este se realizó mediante un ransomware de cifrado. Según la jefa de informática de la comuna, Andrea Innella, los hackers dejaron un archivo con una dirección web en la deep web y una solicitud de pago de 650 mil dólares para devolver el acceso a los datos.

Olivera aseveró en ese momento que se negó a pagar, afirmando que “con terroristas no se negocia y menos con el dinero de la gente”.