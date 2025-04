Baile y energía

Una noche de altos beats y emociones: Korolova hizo vibrar a Uruguay

El sábado 19 de abril, la reconocida DJ ucraniana Korolova se presentó por primera vez en Uruguay, en el marco del festival “Reverb is the medicine of the mind”. Una velada inolvidable de música electrónica, baile y energía que dejó huella.