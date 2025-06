Aguirre: el Intermedio como objetivo y el foco en un "máximo de cinco" refuerzos

En cuanto al futuro, Aguirre mostró cautela sobre pensar en una posible final clásica del Torneo Intermedio, y que "lo primero es pensar en el partido del sábado" ante Cerro. Si ganamos ese partido, tenemos una semana larga para poder pensar en la final del Intermedio", sentenció.

"Espero poder mejorar lo irregular del equipo en esta segunda parte del año", aseguró el entrenador de Peñarol.

Los refuerzos de cara a la segunda mitad del año

Una vez finalizado el Torneo Intermedio, el Campeonato Uruguayo tendrá un receso durante todo el mes de julio, en el que se abrirá el mercado de pases. Desde Peñarol ya trabajan en posibles incorporaciones, pensando en lo local pero también en el choque ante Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Queremos ganar el Intermedio y después un tiempo largo para pensar en las incorporaciones", adelantó Aguirre y agregó que "estamos trabajando con mucho cuidado, para no manosear nombres ni que los jugadores que están ahora se sientan que no son importantes".

Si bien no barajó nombres, el entrenador carbonero adelantó que "tenemos que focalizarnos en traer un máximo de cinco refuerzos centrados en las necesidades que tenemos. Vamos a buscar posiciones en el campo, con determinadas características. A veces no se puede ser tan ambicioso".

El partido ante Wanderers y la rotación del plantel

Peñarol obtuvo un triunfo importante ante el bohemio, en el que no le sobró nada. Sobre el planteo inicial, en que Aguirre le dio descanso a varios futbolistas titulares, sostuvo que "con los cambios para el partido con Wanderers, traté de evitar lesiones porque quiero terminar de la mejor manera este semestre".

Diego Aguirre lamentó no poder darle más minutos a algunos jugadores, pese a que "me hubiese gustado poder hacerlo", pero el "el mal arranque de año nos hizo que no tuviéramos mucho margen de error" y que la "exigencia de ganar hace que no haya podido rotar tanto como quería", aseguró.

En cuanto a lo que fue el resultado ante Wanderers, Diego Aguirre reveló que "quería que terminara el primer tiempo para poder corregir" y que sobre el cierre "nos encontramos con ese gol", el cuál entiende "no fue merecido porque Wanderers estaba dominando".