Denuncia contra AUF: fiscal explicó por qué se atrasó la causa y en qué etapa del proceso está

"Estamos tratando de construir una trazabilidad contable, para a partir de eso poder elaborar una teoría del caso y ver si hubo irregularidades, actos de presunción delictiva y si los ahí respecto de quienes y en que período. Son demasiadas preguntas que aún no tienen respuesta", continuó.

Rodríguez aclaró que en lo penal "la responsabilidad es personal y física, son las personas" y que los que se requiere de la AUF como información es "como institución jurídica". Agregó que esta denuncia "puede generar consecuencias civiles", pero es algo "que excede de nosotros".

El fiscal del caso, aclaró que las personas denunciadas aún no fueron llamadas a declarar porque aún están trabajando en la constatación de existencia o no de un delito.

"Imputado es cuando se le atribuye a una persona un hecho de apariencia delictiva, pero esto surge una vez que se investiga. Si reúne suficiente evidencia que le permita pensar que determinadas personas pudieron cometer un delito, recién ahí la Fiscalía tiene el deber de llamarlos para que nombren abogados y conozcan que hechos delictivos que se les están atribuyendo".

Rodríguez aseguró que a esta segunda instancia "aún no hemos llegado y no sabemos si vamos a llegar", porque son "rehenes" de la información que se agregue en el informe contable para determinar si "hubo hechos delictivos o no".

¿Por qué se demoró el avance de la investigación?

Si bien la denuncia fue presentada en agosto del 2024, la investigación "se ha demorado y no ha tenido avances", algo que Gilberto Rodríguez se encargó de dejar en claro los motivos.

"Uno de los inconvenientes son por razones de la institución y es que tenemos una sola contadora para todo el país" la cuál fue asignada a otras causas judiciales "sensibles" como la investigación sobre Conexión Ganadera.

"Este caso no lo podía atender, pero le explicamos a la fiscal de corte que no podíamos avanzar con la investigación sin el informe contable, y ella logró hacer asignaciones para que en determinados días la contadora pudiera estar abocada a esto. Todo esto complica la investigación", remarcó.

Rodríguez contó que la contadora "toma las riendas, acelera y avanza" en la causa una vez a la semana, pero que lograron "encontrar" otro contador que fue aprobado por la Fiscalía de Corte para que "pueda ayudar y tratar de llegar a el informe contable financiero y a conclusiones".